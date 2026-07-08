โรงพยาบาลพระรามเก้า ฉลองครบรอบ 34 ปี จัดโปรใหญ่แห่งปี !!! ชวนสายสปอร์ตเช็กความฟิตกับแพ็กเกจสุขภาพ ลดสูงสุดกว่า 60% ครอบคลุมกว่า 70 รายการ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,900 บาท

โรงพยาบาลพระรามเก้า ฉลองครบรอบ 34 ปี เปิดแคมเปญโปรสุขภาพครั้งใหญ่แห่งปี ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “SELF-CARE IS HEALTHCARE” ชวนทุกสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพมาเช็กความฟิต ก่อนออกไปสนุกกับทุกกิจกรรม ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพและโปรแกรมคัดกรองโรคเฉพาะทางกว่า 70 รายการ ลดสูงสุดกว่า 60% ราคาเริ่มต้นเพียง 2,900 บาท
แคมเปญนี้ โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ออกแบบแพ็กเกจตรวจสุขภาพให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ กิจกรรมที่ชื่นชอบ และช่วงวัยของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ Active, Fit, Firm, Smart, Strong, Premium, Preventive หรือ Special สำหรับผู้หญิงและผู้ชายในช่วงอายุ 30+, 40+ และ 50+ ครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเชิงลึก และการคัดกรองโรคสำคัญ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง โรคสมอง และโรคกระดูก เพื่อช่วยค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งมาราธอน ไตรกีฬา ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ดำน้ำ กอล์ฟ ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน หรือสายฟิตเนส การมีร่างกายที่แข็งแรงและรู้เท่าทันสุขภาพของตัวเอง คือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ เพราะเมื่อร่างกายพร้อม คุณก็พร้อมสนุกกับทุกกิจกรรม ออกกำลังกายได้อย่างเต็มศักยภาพ ท้าทายทุกขีดจำกัด และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ เพราะทุกสนามเริ่มต้นจากร่างกายที่พร้อม และทุกเป้าหมายสำเร็จได้...เมื่อสุขภาพแข็งแรง
พิเศษ! ซื้อแพ็กเกจตามยอดที่กำหนด รับของที่ระลึกครบรอบ 34 ปี เช่น PR9 Gift Voucher, กระบอกน้ำ, ร่มกอล์ฟ CAT9 และกระเป๋าฟิตเนส CAT9 ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
ซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.praram9.com หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายแพ็กเกจ อาคาร A ชั้น 2 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2570 (ช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค.69 ไม่สามารถใช้บริการได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1270 หรือ LINE Official: @praram9hospital ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด