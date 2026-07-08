ฝรั่งงง! ชิม “โดนัทแยกไฟแดง” อร่อยจนว้าว หาร้านไม่เจอ ชาวเน็ตเฉลย “มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้” (ชมคลิป)

ไวรัลชวนยิ้ม ชาวเม็กซิกันลองชิม “โดนัทแยกไฟแดง” ในตำนาน ถึงกับติดใจในรสชาติและทึ่งกับราคาเพียงถุงละ 20 บาท แต่กลับงงหนัก พยายามมองหาร้านเท่าไรก็ไม่เจอ ก่อนชาวเน็ตแห่แซวว่า นี่คือสตรีทฟู้ดระดับตำนานของไทยที่ต้องอาศัย “แต้มบุญ” ในการสุ่มเจอ
วันนี้ (8 ก.ค.) กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลสุดเอ็นดูบนโลกโซเชียล เมื่อมีการเผยแพร่โมเมนต์สุดน่ารักของสามีชาวเม็กซิกัน ที่มีโอกาสได้ลิ้มลองสตรีทฟู้ดเมืองไทยในตำนานอย่าง "โดนัทแยกไฟแดง" เป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับมึนตึ้บ พยายามมองหาร้านแต่ก็ไม่เจอ จนต้องตั้งคำถามชวนขำว่านี่ได้โดนัทมาจากแยกไฟแดงจริงๆ เหรอ แล้วร้านมันตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่
ภายในคลิปเผยให้เห็นจังหวะที่ภรรยาคะยั้นคะยอให้ลองทานดู โดยการันตีว่านี่คือของดีเมืองไทย ซึ่งในตอนแรกหนุ่มต่างชาติรายนี้ยังมีท่าทีเก้ๆ กังๆ และไม่เข้าใจว่าโดนัทแยกไฟแดงคืออะไร ทว่าทันทีที่ได้ลองกัดเข้าไปคำแรก เจ้าตัวถึงกับตาโต ร้องว้าว และเอ่ยปากชมพร้อมรอยยิ้มว่ามันดีสุดๆ ไปเลย ก่อนจะหยิบกินต่อแบบหยุดไม่อยู่ แถมยังทึ่งหนักกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าความอร่อยระดับแป้งนุ่มๆ อุ่นๆ แบบนี้ ราคาเพียงถุงละ 20 บาทเท่านั้น
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเอ็นดูในความน่ารักของเขยฝรั่งคนนี้กันเป็นจำนวนมาก พร้อมใจกันเข้ามาเฉลยและแซวถึงเสน่ห์ความลึกลับของโดนัทไฟแดงเมืองไทย โดยบอกว่ามันเป็นระบบร้านค้าแบบสุ่มที่ผลุบๆ โผล่ๆ มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะ เพราะหาตัวแม่ค้าไม่เจอ บางวันเตรียมเงินรอจนไฟเขียวก็ไม่มา บางวันไม่ได้อยากกินกลับวิ่งมาเคาะกระจกถึงที่ ถือเป็นไอเทมแรร์ระดับตำนานที่ไม่ต้องพยายามมองหารถเข็น เพราะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปตั้งกระทะทอดกันอยู่ตรงไหน
นอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้ทีแซวประเด็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรา โดยบอกว่าเมืองไทยน่ะขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของกินที่หาง่ายที่สุดในโลก เดินไปสามก้าวก็เจอร้านสะดวกซื้อ หันไปทางไหนก็มีสตรีทฟู้ดขายยันโต้รุ่ง แต่พอขับรถขึ้นถนนใหญ่ปุ๊บ ระบบสุ่มกระจายสินค้าจะทำงานทันที แยกนี้โดนัท แยกหน้ากล้วยทอด แยกต่อไปมะม่วงน้ำปลาหวาน ต่อด้วยนมเปรี้ยว เรียกว่าขับรถเมืองไทยต้องพกแบงก์ย่อยและตื่นตัวตลอดเวลา เพราะอาจจะได้กินไปขับไปจนอิ่มก่อนถึงบ้านแน่นอน ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันและซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารริมทางที่ทำเอาชาวต่างชาติต้องทึ่ง ทั้งในเรื่องของรสชาติ ราคา และวิธีการขายที่ต้องใช้แต้มบุญในการสุ่มเจอจริงๆ
คลิกชมคลิปวีดีโอ