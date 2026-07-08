ไวรัลสนั่น! ชาวญี่ปุ่นถามเหตุผล ทางเท้ากรุงเทพฯ ซ่อมไม่เสร็จสักที หลังผ่านไป 1 เดือน

ประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่คนกรุงเข้ามาแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก เมื่อชาวต่างชาติรายหนึ่งที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์สุดมึนงง หลังพบว่าโครงการปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสภาพพังยับเยินนานนับเดือน โดยไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสิ้น
วันนี้ (8 ก.ค.) ผู้ใช้บัญชี X นามว่า @Thainews_PK ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบพร้อมข้อความบอกเล่าเรื่องราวที่ชวนให้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานไทย โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เขาได้เดินผ่านทางเท้าจุดหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นผิว โดยสภาพในตอนนั้นถูกรื้อถอนจนเละเทะ เศษอิฐเศษปูนแตกหักกระจัดกระจาย และสัญจรได้อย่างยากลำบาก
ล่าสุดเมื่อเวลาเวียนมาครบ 1 เดือนพอดี เขามีโอกาสได้กลับมาเดินผ่านเส้นทางเดิมอีกครั้ง แต่กลับต้องพบกับภาพที่ชวนมึนงง เพราะสภาพของทางเท้ายังคงถูกปล่อยทิ้งไว้ในสภาพพังยับเยินเหมือนเดิม ไม่มีชิ้นดี และยังไม่มีการปูแผ่นทางเท้าใหม่ให้เสร็จสิ้น จนทำให้ชาวต่างชาติรายนี้ต้องตั้งคำถามส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยว่า เหตุใดเวลาผ่านไปนานนับเดือนแล้ว โครงการปรับปรุงทางเท้าจุดนี้ถึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที โดยเขาได้ระบุเพิ่มเติมเป็นภาษาญี่ปุ่นในทำนองว่า ไม่ได้โกรธหรืออยากจะบ่นอะไร แต่อยากรู้เหตุผลจริงๆ ว่าทำไมผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วงานก่อสร้างถึงยังไม่เสร็จ
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตและคนกรุงเทพฯ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นปัญหาสะท้อนภาพลักษณ์เมืองที่คนในพื้นที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาชี้แจงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเท้าของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ