โซเชียลสับเละ! รถหรูสันดาปจอดแช่ช่องชาร์จ EV เจอวางป้ายเตือนรอบคัน สะท้อนปัญหา 'ICEing' กระทบผู้ใช้จริง

โซเชียลวิจารณ์ขรม! รถยนต์หรูเครื่องยนต์สันดาปจอดทับสิทธิ์ช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จนถูกวางป้ายข้อความเตือนรอบคัน สะท้อนปัญหา 'ICEing' ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเดินทางของผู้ใช้รถ EV จี้สังคมทบทวนจิตสำนึกการใช้พื้นที่ส่วนรวม
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดังเผยแพร่ภาพรถยนต์หรูเครื่องยนต์สันดาป เข้าจอดทับสิทธิ์ในช่องจอดสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จนเกิดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการวางป้ายเตือนรอบตัวรถ ชี้พฤติกรรมดังกล่าวกระทบแผนการเดินทางของผู้ใช้ EV โดยตรง ด้านชาวเน็ตแห่ถกเถียง วอนผู้ใช้รถเคารพสิทธิพื้นที่ส่วนรวม
วันนี้ (8 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "เฮียขับรถ" และ "EV Thailand รถยนต์ไฟฟ้า" ต่างออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ เผยให้เห็นสถานการณ์ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ซึ่งปรากฏรถยนต์หรูเครื่องยนต์สันดาป ยี่ห้อหรู เข้าจอดในช่องสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า โดยไม่มีการใช้งานหัวชาร์จแต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ดังกล่าวได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ในภาพยังปรากฏให้เห็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากทางปั๊มน้ำมัน ที่นำป้ายข้อความเตือนสติเกี่ยวกับการใช้ช่องชาร์จ EV ไปวางไว้บริเวณฝากระโปรงและบริเวณหน้ารถ เพื่อหวังให้เจ้าของรถตระหนักว่าพื้นที่นี้ถูกออกแบบและจัดสรรไว้เพื่อการประจุพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนจากกลุ่มผู้ใช้รถ EV โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงความร้ายแรงของปัญหา พร้อมเปรียบเปรยว่าการกระทำเช่นนี้ ไม่ต่างจากการนำรถไปจอดขวางหน้าตู้จ่ายน้ำมัน เนื่องจากข้อจำกัดทางวิศวกรรมของรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ผู้ขับขี่ต้องวางแผนเส้นทางและคำนวณปริมาณแบตเตอรี่ล่วงหน้าอย่างรัดกุม การที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานีชาร์จตามจุดที่วางแผนไว้ อาจส่งผลกระทบขั้นรุนแรงจนทำให้รถไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
กรณีที่เกิดขึ้นนับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ICEing" ซึ่งเป็นศัพท์สากลที่ใช้เรียกพฤติกรรมการนำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเข้าจอดกีดขวางช่องชาร์จ EV แม้ในปัจจุบันกฎหมายควบคุมและบทลงโทษในพื้นที่สาธารณะหรือเอกชนบางแห่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม แต่ผู้ให้บริการสถานีชาร์จและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพยายามรณรงค์อย่างหนัก
ท้ายที่สุด เสียงสะท้อนจากสังคมออนไลน์ต่างมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ "สามัญสำนึก" และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพราะเพียงความมักง่ายในการจอดรถผิดประเภทเพียงหนึ่งคัน อาจสร้างผลกระทบแบบโดมิโนต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นที่กำลังรอคอยและมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างแท้จริง