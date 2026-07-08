ไม่มีชีวิตใดที่ไม่คู่ควรกับการค้นหา!! "นวล" สุนัขกู้ภัย K9 สมทบภารกิจ ตามหาหนูน้อย 2 ขวบสูญหาย

ทีมสุนัขกู้ภัย K9 นั่งรถลุยข้ามคืนกว่า 13 ชั่วโมงจากเขาใหญ่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา เพื่อสมทบภารกิจตามหาหนูน้อยวัย 2 ขวบที่สูญหาย พร้อมฝากข้อความสุดซึ้งถึงใจคนอ่านว่า “ไม่มีภารกิจใดเล็กเกินไป และไม่มีชีวิตใดที่ไม่คู่ควรกับการค้นหา”
วันนี้ (8 ก.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Alogkot Chukaew“ ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของ "นวล" สุนัขกู้ภัยทีม K9 Search and Rescue เดินทางถึงอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาแล้ว หลังใช้เวลาเดินทางกว่า 13 ชั่วโมงจากเขาใหญ่ เพื่อเตรียมลุยภารกิจค้นหาเด็กหญิงวัย 2 ขวบที่สูญหาย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “นวลถึงคุระบุรีสองทุ่มค่ะ (ออกจากเขาใหญ่ 6 โมงเช้า)
วันนี้เราออกเดินทางไกลกว่า 13 ชั่วโมง เพื่อไปช่วยค้นหาน้องผู้หญิงอายุสองขวบกว่าที่สูญหายในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ระหว่างทาง พ่อสอนว่า....
หน้าที่ของเราไม่ใช่การตัดสินว่า "โอกาสสำเร็จมีมากหรือน้อย แต่คือการออกเดินทางเมื่อได้รับมอบหมาย และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าภารกิจจะสิ้นสุด"
พ่อมองนวลขณะที่นั่งในรถ แล้วบอกเบา ๆ ว่า
"ไม่ว่าเราจะพบหรือไม่พบผู้สูญหาย ความหมายของการเดินทางครั้งนี้ คือการที่เราทำทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งและสุนัขกู้ภัยตัวหนึ่งสามารถทำได้ เพื่ออีกหนึ่งชีวิตที่กำลังรอความหวัง"
..สำหรับ K9 Search and Rescue ทุกภารกิจ...ไม่มีคำว่าเล็กเกินไป และไม่มีชีวิตใดที่ไม่คู่ควรกับการค้นหา
พ่อยังบอกกับนวลว่า "ตราบใดที่ยังมีความหวัง หน้าที่ของเรายังไม่สิ้นสุด"
พรุ่งนี้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครในท้องถิ่นค่ะ..เป็นกำลังใจให้ นวล นารี และพี่ๆทีม K9 ทั้ง 8 ตัวด้วยนะคะ”