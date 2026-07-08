ไทยโต้กัมพูชา ปั้นเรื่องทหารเขมรถูกระเบิดบาดเจ็บ

MGR Online: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชา สีหศักดิ์ชี้ทหารเขมรเหยียบกับระเบิดของตัวเอง
กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์เมื่อ 7 ก.ค. ระบุว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2569 พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
กองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (Joint Information Center on the Thailand-Cambodia Situation: JIC) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่า
เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเอง ไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้าง และประเมินว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่ จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่ง กฎการใช้กำลัง กฎหมายระหว่างประเทศ และถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่3 ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2568 อย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในหลักความอดกลั้น ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน ซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณ บิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจ ยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
สีหศักดิ์เตือน กัมพูชาอย่าเต้าข่าว
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ในระหว่างที่เยือนรัฐฮาวายของสหรัฐฯ ว่า ทหารกัมพูชาอาจจะเยียบกับระเบิดของตัวเอง ฝ่ายไทยยึดตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ฝ่ายอย่างเคร่งครัด พร้อมเตือนว่ากัมพูชาควรตรวจสอบกับฝ่ายไทยก่อน
“เขาควรจะมาตรวจสอบกันก่อน ไม่ควรจะนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง หรืออะไรที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ช่วงนี้การหยุดยิงก็ยังคงเปราะบางอยู่ เราจะต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้นำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือการกระทบกระทั่งระหว่างกัน”.