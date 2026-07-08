สน.มักกะสันสั่งเด้งจราจรเข้ากรุ เซ่นปมรีดไถหนุ่มลาว 500 บาท ไร้ใบสั่ง พร้อมตั้งกรรมการสอบด่วนขีดเส้น 7 วัน

จากคลิปไวรัลฉาวที่นักท่องเที่ยวชาวลาวถูกตำรวจจราจร สน.มักกะสันเรียกตรวจบริเวณแยกมารยาทดี ก่อนเรียกเก็บเงิน 500 บาทโดยไม่ออกใบสั่ง ล่าสุด (7 ก.ค.) ต้นสังกัดออกแถลงการณ์จัดการเด็ดขาด สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของตำรวจนายดังกล่าวทันที โดยให้ย้ายไปประจำการบังคับไฟจราจรในป้อมแทน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หากผิดจริงเตรียมฟันวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาด
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Vatthachack Phithaphan" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังผู้โพสต์ซึ่งเป็นชายชาวลาวได้โพสต์ข้อความระบุว่า "สวัสดีกรุงเทพ 500บาทหวานเจี๊ยบ ตอนแรกจะเอา4000"
โดยเหตุการณืในคลิปเผยให้เห็น เจ้าตัวขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในกรุงเทพมหานครและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้จอดบริเวณแยกมารยาทดี ในเบื้องต้น ผู้ขับขี่เข้าใจว่าถูกเรียกตรวจสอบเนื่องจากใช้รถป้ายทะเบียนต่างประเทศ ซึ่งตนก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับแจ้งว่าช่องทางที่ขับมานั้นเป็นทางด่วน บังคับให้ตรงไปได้อย่างเดียวและไม่อนุญาตให้เลี้ยว (แม้ว่ารถคันหน้าจะเลี้ยวในลักษณะเดียวกันแต่กลับไม่ถูกเรียกตรวจ)
เมื่อผู้ขับขี่พยายามสอบถามถึงเหตุผลซ้ำถึง 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลับมีท่าทีบ่ายเบี่ยง ไม่ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และเปลี่ยนเรื่องไปเป็นการแนะนำเส้นทางไปยังที่พักแทน
ท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปได้แจ้งว่าข้อหาดังกล่าวมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ผู้เสียหายจึงได้กล่าวขอความเห็นใจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยอมลดค่าปรับลงเหลือ 500 บาท ซึ่งผู้ขับขี่ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปเพื่อตัดปัญหา โดยที่ไม่ได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานแต่อย่างใด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ค. จากเอกสารแถลงการณ์ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้อย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าทางหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม สน.มักกะสัน ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ดังนี้
1. สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม: มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทั้งหมด โดยให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรอยู่ภายในป้อมจราจรเท่านั้น
2. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง: ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้การตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ ทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจะทำการแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบในภายหลัง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงตามข้อร้องเรียน คาดว่าจะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป