อาร์เจนฯ หวิดม้วย! โดนอียิปต์นำ 2-0 ก่อนไล่เจ๊าแล้วพลิกแซงนาทีบาป 3-2 ลิ่วรอบ 8 ทีมสุดท้าย

อาร์เจนตินาเกือบจอดป้ายรอบ 16 ทีม ตกเป็นรองอียิปต์ 0-2 และ ลิโอเนล เมสซี ยิงจุดโทษพลาดในครึ่งแรก แต่แชมป์เก่าเร่งเครื่องไล่ตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้ายเกม และยิงแซงเป็น 3-2 ช่วงนาทีบาป เฉือนชนะ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินา กับอียิปต์ กลายเป็นอีกเกมที่เต็มไปด้วยดรามา เมื่อแชมป์เก่าต้องรีดพลังอย่างหนักเพื่อพลิกสถานการณ์จากเป็นรอง 0-2 กลับมาแซงชนะ 3-2 ในช่วงทดเวลา ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างหืดจับ
อียิปต์ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม โดย ยาสเซอร์ อิบราฮิม ยิงให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 15 ก่อนที่อาร์เจนตินาจะมีโอกาสตีเสมอจากจุดโทษในนาทีที่ 21 แต่ ลิโอเนล เมสซี ยิงพลาด ทำให้ทีมตามหลังอยู่ 1 ประตูไปจนจบครึ่งแรก
ครึ่งหลัง อียิปต์เกือบได้ประตูเพิ่มจาก มอสตาฟา ซิโก ในนาทีที่ 58 แต่ถูก VAR ริบคืนจากจังหวะฟาวล์ อย่างไรก็ตาม ในนาทีที่ 67 ซิโกแก้ตัวได้สำเร็จ จากการเล่นเกมสวนกลับเร็ว ยิงให้ทีมหนีเป็น 2-0 ส่งให้อาร์เจนตินาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
อย่างไรก็ตาม แชมป์โลกไม่ยอมแพ้ ออกแรงฮึดจนเบิกประตูแรกได้สำเร็จในนาทีที่ 79 จากลูกยิงของ คริสเตียน โรเมโร ไล่มาเป็น 1-2 หลังจากนั้นอีก 4 นาทีถัดมา นาทีที่ 83 เมสซีก็ลบความผิดหวังจากการพลาดจุดโทษ ด้วยการเข้าซ้ำลูกกระฉอกบริเวณใกล้กรอบเขตโทษ ลูกพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงาม ตีเสมอให้ทีมเป็น 2-2
เกมทำท่าว่าจะยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่แล้วในช่วงทดเวลานาที 90+2 เอนโซ เฟร์นานเดซ รับบทฮีโร่ โขกประตูชัยให้ทัพ "ฟ้าขาว" พลิกแซงชนะ 3-2 ท่ามกลางความสะใจของแฟนบอล พร้อมตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ด้านอียิปต์ต้องยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก 2026 ไว้เพียงรอบ 16 ทีมสุดท้าย แม้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และเกือบสร้างหนึ่งในเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ตาม
สรุปเหตุการณ์สำคัญ
นาที 15 ยาสเซอร์ อิบราฮิม ยิงให้อียิปต์นำ 1-0
นาที 21 ลิโอเนล เมสซียิงจุดโทษพลาด
นาที 58 มอสตาฟา ซิโกยิงเข้า แต่ VAR ริบคืนจากจังหวะฟาวล์
นาที 67 มอสตาฟา ซิโกยิงให้อียิปต์นำ 2-0
นาที 79 คริสเตียน โรเมโรยิงไล่มา 1-2
นาที 83 ลิโอเนล เมสซียิงตีเสมอ 2-2
นาที 90+2 เอนโซ เฟร์นานเดซ ยิงประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ 3-2