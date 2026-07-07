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สถิติน่าห่วง! ตรวจปัสสาวะนิสิตใหม่ มมส กว่าหมื่นคนพบ “พยาธิใบไม้ตับ” สูงถึง 4,200 คน หวั่นก่อมะเร็งท่อน้ำดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมอแล็บแพนด้า” เผยสถิติช็อกวงการสุขภาพ หลังคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกว่า 1.2 หมื่นคน พบผู้ติดเชื้อ “พยาธิใบไม้ตับ” สูงถึง 33% หรือกว่า 4,200 คน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องพยาธิธรรมดา แต่มันคือสัญญาณอันตรายของ 'โรคมะเร็งท่อน้ำดี' สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย

วันนี้ (7 ก.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยข้อมูลจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้โพสต์ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ OV-RDT ในปัสสาวะ เอาไว้แบบนี้ครับ

เดี๋ยวจะแปลให้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นชุดตรวจที่ดีเลยล่ะครับ แต่ในทางกลับกัน มันก็แปลว่านิสิตนักศึกษายุคนี้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมโหฬารจริงๆ ซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆ

มาดูเรื่องประสิทธิภาพของชุดตรวจกันหน่อย
ในเรื่องความไวและความจำเพาะ: พบว่าชุดตรวจนี้มีความไว (Sensitivity) 94.2% และความจำเพาะ (Specificity) 93.2%

"ความไว 94.2%" ในทางแล็บถือว่า "มีความไวสูง"
แปลแบบชาวบ้านก็คือ ถ้ามีโปรตีนของพยาธิปนอยู่ในปัสสาวะแค่ปริมาณนิดเดียว ชุดตรวจนี้มีโอกาสตรวจเจอได้สูงมาก

"ความจำเพาะ 93.2%" ในทางแล็บถือว่า "มีความจำเพาะสูง" แปลแบบชาวบ้านก็คือ โปรตีนของพยาธิที่ตรวจเจอในปัสสาวะนั้นเป็นของพยาธิใบไม้ตับแน่ๆ มีผิดพลาดได้นิดหน่อยแค่นั้นเอง

การทำปฏิกิริยาข้าม (Cross-reactivity): มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาข้ามกับพยาธิชนิดอื่นน้อยมากเพียง 2%
แปลว่า ถ้าในร่างกายมีพยาธิตัวอื่นที่ไม่ใช่พยาธิใบไม้ตับ ก็อาจจะมีโอกาสให้ผลบวกกับชุดตรวจนี้ได้ด้วยเหมือนกัน แต่ก็ผิดแค่ 2%

กลไกของพยาธิใบไม้ตับในร่างกายที่ทำให้เราตรวจได้จาก OV-RDT ก็คือ พอพยาธิมันเข้าไปในท่อน้ำดี มันจะปล่อยแอนติเจน (โปรตีนจำเพาะ) ออกมาในน้ำดี เข้าสู่เนื้อเยื่อตับ เข้าสู่เลือด และขับออกทางปัสสาวะ เราจึงตรวจแอนติเจนในปัสสาวะได้

ผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับของนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึงกว่า 4.2 พันคน จาก 12,733 คน หรือคิดเป็น 33%

ซึ่งถ้าชุดตรวจมีประสิทธิภาพตามนี้จริงก็น่าเป็นห่วงเลย เพราะโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ที่ทำให้เกิด "โรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma)" ในประเทศไทย





สถิติน่าห่วง! ตรวจปัสสาวะนิสิตใหม่ มมส กว่าหมื่นคนพบ “พยาธิใบไม้ตับ” สูงถึง 4,200 คน หวั่นก่อมะเร็งท่อน้ำดี
สถิติน่าห่วง! ตรวจปัสสาวะนิสิตใหม่ มมส กว่าหมื่นคนพบ “พยาธิใบไม้ตับ” สูงถึง 4,200 คน หวั่นก่อมะเร็งท่อน้ำดี
สถิติน่าห่วง! ตรวจปัสสาวะนิสิตใหม่ มมส กว่าหมื่นคนพบ “พยาธิใบไม้ตับ” สูงถึง 4,200 คน หวั่นก่อมะเร็งท่อน้ำดี