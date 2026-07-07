ผู้ว่าฯ รฟท.สั่งปูพรมค้นหา "น้องแมวพิการขาหลัง" ย้ำเร่งเช็กวงจรปิด-ส่งรถตรวจทางเบาค้นหาเต็มที่

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยกระดับมาตรการค้นหาสัตว์เลี้ยงของผู้โดยสารที่สูญหายระหว่างทางอย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด เผยเป็นแมวพิการขาหลัง วอนชุมชนสองข้างทางและประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส
วันนี้ (7 ก.ค.) เพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” ได้โพสต์ระบุว่า นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสัตว์เลี้ยง (แมว) ของผู้โดยสารสูญหายอย่างปริศนาระหว่างการเดินทางด้วยขบวนรถเร็วที่ 170 (ยะลา-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) โดยระบุว่า ทางการรถไฟฯ มีความห่วงใยและเข้าใจในความรู้สึกของเจ้าของเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปูพรมค้นหาอย่างเต็มความสามารถ และเร่งตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวได้เดินทางมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเดิมทีตั้งใจจะโดยสารตู้ธรรมดาพัดลม ชั้น 2 แต่ในวันเดินทางเกิดเหตุสุดวิสัย ตู้นอนพัดลมชำรุด ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทตู้โดยสารเป็นรถนอนปรับอากาศ ชั้น 2 แทน
ซึ่งตามระเบียบของการรถไฟฯ ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าตู้ปรับอากาศได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำและอำนวยความสะดวกให้นำสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ตู้สัมภาระ โดยมีผู้โดยสารเป็นผู้ส่งมอบด้วยตนเอง และตลอดการเดินทางผู้โดยสารได้เดินมาดูแล ให้อาหารและน้ำแก่น้องแมวเป็นระยะ ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงตัวดังกล่าวเป็นแมวที่มีความจำกัดในการเคลื่อนไหวบริเวณขาหลังทั้งสองข้าง ต่อมาเมื่อขบวนรถวิ่งเข้าใกล้สถานีละแม จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถได้ตรวจพบว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ภายในตู้สัมภาระแล้ว จึงรีบแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันที และได้ร่วมกันระดมค้นหาภายในตู้สัมภาระทั้งหมดในเบื้องต้น แต่ยังไม่พบร่องรอย
ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้ยกระดับการค้นหาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และรวดเร็วที่สุด ผ่าน 3 มาตรการหลัก ดังนี้ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ประสานเจ้าหน้าที่สถานีตั้งแต่สถานีละแมจนถึงสถานีชุมพร ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งหมดเพื่อหาเบาะแสและจุดที่คาดว่าน้องแมวจะพลัดหล่น ปูพรมพื้นที่สองข้างทาง จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานำรถตรวจทางเบา (Light Rail Vehicle) ออกวิ่งตรวจการณ์ เพื่อค้นหาตามพงหญ้าและพื้นที่ขนานสองข้างทางรถไฟอย่างละเอียด ประสานเครือข่ายชุมชน ติดป้ายประกาศแจ้งสัตว์เลี้ยงหายรอบย่านสถานี พร้อมประสานงานผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อช่วยกันสังเกตการณ์
"การรถไฟฯ ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และขอยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามค้นหาอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุด พร้อมทั้งจะรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถทั้งหมด เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสัตว์เลี้ยงต่อไป" นายเมธาพัฒน์กล่าวย้ำ
หากประชาชนท่านใดพบเห็นแมวที่มีลักษณะดังกล่าว (มีความพิการหรือจำกัดการเคลื่อนไหวที่ขาหลังทั้งสองข้าง) หรือมีเบาะแสในพื้นที่ระหว่าง สถานีละแม ถึงสถานีชุมพร สามารถแจ้งข้อมูลได้ทันทีที่:
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ รฟท.: โทร. 1690 (ตลอด 24 ชั่วโมง)