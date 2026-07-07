"นอนตอนไหนเอาปากกามาวง!" แพทย์โต้ชาวเน็ตแซะ กางยับชีวิตเวรดึก 24 ชม. ลากยาวทะลุ 32 ชม.

ตรรกะ 'หมอนอนเวร สบาย' กำลังถูกตั้งคำถามครั้งใหญ่ เมื่อแพทย์ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการทำงาน 24 ชั่วโมงที่เต็มไปด้วยเคสฉุกเฉินวิกฤตตลอดคืนจนไร้เวลาพักผ่อน โพสต์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการตอบโต้คำวิจารณ์เชิงลบแล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงวิกฤตสาธารณสุขครั้งสำคัญ เมื่อจำนวนแพทย์ในระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรด่านหน้าต้องแบกรับภาระงานเกินขีดจำกัด ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เพจ "Remrin" ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มักจะมาแชร์เรื่องราวความรู้ทางการแพทย์ ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับตรรกะ "หมอนอนเวร สบาย ไม่สู้งาน" หลังมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ หมอนอนเวร ว่า ทำไมจะอยู่ไม่ได้ มีเคสถึงจะโทร.เรียกหมอ อยู่เวรแบบนี้มันไม่ตาย มันสบายแต่ไปไหนไม่ได้ หากินคลินิกไม่ได้ ถ้าเป็นงานของตัวเองไม่บ่น งานของรัฐบาลจะเป็นจะตาย เขาถึงจะผลิตแพทย์อุดมการณ์มาฆ่าหมอยโสพวกนี้ ปากดี แต่ไม่สู้งาน
โดยทางเพจโต้กลับด้วยการเปิดเผยชีวิตการอยู่เวร 24 ชั่วโมงรวดที่ไม่ได้พักแม้แต่นาทีเดียว โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่ต้องรับมือกับเคสฉุกเฉินวิกฤตต่อเนื่อง ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงจากเมาแล้วขับ อาการทางหัวใจ และระบบหายใจล้มเหลว ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยในวอร์ดและห้องคลอด พร้อมทั้งสะท้อนวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรที่รุนแรงขึ้นเมื่อไม่มีหมอจากส่วนกลางมาช่วยสมทบ ทำให้ภาระงานหนักอึ้งจนต้องอยู่เวรลากยาวกว่า 32 ชั่วโมงรวด และยืนยันว่าปัจจุบันไม่ได้ไปรับงานคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนตามที่ถูกกล่าวหา เพราะเพียงแค่งานในโรงพยาบาลรัฐก็หนักหนาและเหนื่อยล้าจนแทบรับไม่ไหวแล้ว ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"หมอนอนเวร ? ไม่สู้งาน ? อย่างนั้นเรอะ
มันนอนได้จริงๆ เหรอ
อะ ในฐานะที่เพิ่งลงเวร เมื่อวานอยู่เวร รพ.รัฐ 24 ชั่วโมงรวด ช่วง 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน คงไม่ต้องเล่า เพราะคนไข้เยอะมาก ตรวจมือหงิกจนได้กินมาม่ามื้อแรกตอน 4 ทุ่ม (ก่อนหน้านั้นคือช่วงเช้ามืดเลยที่ตื่นมาดูบอลอาเจนเตะก่อนขึ้นเวร)
หลังเที่ยงคืนที่คิดว่าหมอจะนอนกันได้สบายที่ห้องพักแพทย์ เพราะแค่รับโทรศัพท์ on call อย่างนั้นรึ มาดูกัน
เที่ยงคืน: มีคนท้อง เหนื่อย ออกซิเจนต่ำ เบื้องต้นสงสัยลิ่มเลือดอุดตันในปอด (PE) ประสาน Refer
ตี 1 คนไข้ใช้กัญชา ใจสั่น อาเจียนหนักมา กระวนกระวายป่วนไปหมด
ตี 2 คนไข้หอบมา รพ. 2 คน
ตี 3 คนไข้เมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้เละ หน้าผากฉีกใหญ่ เลือดไหลไม่หยุด กะโหลกแตก จมูกขาด มีแผลทั่วตัว ATLS Primary Survey กันวุ่นเลย กว่าจะทำเรื่องส่งตัวไปได้ก็ตี 4 กว่า
ตี 4 คนไข้เจ็บหน้าอกมา เป็น NSTEMI
ตี 5 คนไข้เหนื่อยมาพร้อมกัน 2 คน คนแรกน้ำเต็มเยื่อหุ้มปอดระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจ อีกคนหอบหืดรุนแรง เกือบใส่ท่อเหมือนกัน ดีว่าตอบสนองต่อยาดีเลยเบาลง ดูเคสลากยาวถึง 6 โมงกว่า
โดยที่ระหว่างดูเคสห้องฉุกเฉิน ต้องดูคนไข้ใส่ท่อที่วอร์ด ดูคนไข้เบาหวานเลือดเป็นกรด moderate DKA ที่ตึก ดูเคสห้องคลอดไปด้วย กว่าจะลงเวรเช้านี้ปางตาย ห้องพักแพทย์ไม่ได้แตะเลยจ้า บางเวรเด็กเล็กเหนื่อยหนักเวรดึก ใส่ท่อช่วยหายใจไป ต้องไปกับรถรีเฟอร์ส่ง รพ.เด็ก/จุฬา/ศิริราช ก็ทำงานเลยเวลาลงเวรไปอีกหลายชั่วโมงเลยกว่าจะได้กลับมา
มันได้พักตรงไหนล่ะเนี่ย และใช่ครับ พรุ่งนี้แอดต้องอยู่เวรต่ออีก 32 ชั่วโมงรวดนะครับ แบบว่ายังไม่หายล้าจากเวรก่อนเลย ขึ้นเวรอีก 32 ชั่วโมงแล้ว
ตอนนี้เวรถี่ขึ้นเพราะหมอภาพรวมลดลงด้วย
รพ.แอด ตอนที่จบปีแรก มีหมอจาก รพ.จังหวัดส่งมาช่วยเดือนละ 3 คน ซึ่งแอดเป็นหนึ่งในคนที่รพ.จังหวัดส่งมาที่ รพ.นี้
จบปีที่ 2 แอดมาทำที่ รพ.ชุมชนนี้เต็มตัว ทางรพ.จังหวัดลดการส่งแพทย์มาช่วยเหลือเดือนละ 2 คน
จบปีที่ 3 รพ.จังหวัดส่งแพทย์มาช่วยเดือนละ 1 คน
จบปีที่ 4 รพ.จังหวัดส่งแพทย์มาช่วย 1 คน แต่แบบเดือนเว้นเดือน
ปีนี้ทำงานปีที่ 5 เป็นปีแรก ที่จะไม่มีแพทย์ส่งมาช่วยที่ รพ.เลย เพราะงั้นแพทย์เหลือน้อยลง คนหารเวรน้อยลง เหนื่อยกว่าเดิมเยอะมาก ในขณะที่ประชากรชุมชนขยายอย่างรวดเร็ว จนตรวจแทบไม่ไหว แถมหลังเที่ยงคืนแทนที่เคสจะซา ได้งีบพักบ้าง ก็ขยันเมาแล้วขับ ไปตีหัวกันบ้าง เล่นยาอาละวาดบ้าง เต็มไปหมด
ช่วงนี้เลยหายๆ ไปเยอะ ไม่ได้เล่นเกม ไม่ได้ดูพี่เอก ไม่ได้ดูเมะ แค่เลิกงาน นอน ตื่นมาดูบอลนิดหน่อย นอน ทำงาน อยู่เวร วนไป วันไหนเจอคนไข้ดีก็แฮปปี้เหนื่อยก็สู้ วันไหนเจอคนไข้ ปสด.โวยเก่ง โพสต์ด่าเก่ง ร้องเรียนเก่ง คุกคามเก่ง ก็ลำบากใจ
ส่วนคลินิก กับเอกชน ไม่มีโว้ย รพ.รัฐก็เหนื่อยจะตายละ อะ ปีช่วงปีแรกที่หมอยังมีเยอะ แอดก็มีรับพาร์ตไทม์เอกชนด้วยช่วงวันหยุด คือเขาให้ค่าแรงดีกว่ามาก แถมดูแลดี มีเวลาให้นอนพักเวลาอยู่เวรเพราะเขาจะหาหมออีกคนมาช่วยให้ผลัดกันนอน แถมทำงานแค่ 2 วันก็ได้เท่าเงินเดือน รพ.รัฐแล้ว แต่ตอนนี้เวร รพ.รัฐหนักขึ้น ไปทำเอกชนด้วยมันไม่ไหวก็ต้องยอมมาทำ รพ.รัฐแบบ 100%"