ฮุนเซนโพสต์ฉลอง 7 ก.ค.ขึ้นทะเบียนมรดกโลก “ปราสาทพระวิหาร” อ้างชนวนไทยรุกรานกัมพูชา

MGR Online: ฮุนเซนโพสต์ข้อความฉลองครบรอบ 18 ปี การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก พร้อมระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้ไทยรุกรานประเทศกัมพูชา
ผู้นำกัมพูชาโพสต์รูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร โดยระบุว่าวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 มรดกของบรรพบุรุษแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และในปีนี้ (2569) เป็นวาระครบรอบ 18 ปี
นายฮุนเซนระบุว่า “เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเทศไทยได้รุกรานดินแดนของกัมพูชา” และว่า ตนเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกป้องประเทศชาติและดินแดน ได้ต่อสู้อย่างหนักเพื่อต่อต้านด้วยทุกวิถีทาง ทั้งทางกำลังทหารและทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องทรัพย์สินอันล้ำค่าของกัมพูชาไม่ให้สูญเสียไป