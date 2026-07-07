ททท.ชวนสัมผัสพลังแห่งศรัทธา ร่วมงาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569" เสริมสิริมงคล เติมพลังใจ 8-9 สิงหาคมนี้ ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับวัดห้วยมงคล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569" ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2569 ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เสริมสิริมงคล และสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจ ภายใต้แนวคิด “Feel All The Feeling” ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อสัมผัสคุณค่าของศรัทธา ความสุข ความสงบ และความอิ่มเอมใจจากการทำบุญในแต่ละเส้นทาง
นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า งาน "ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569" นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สำคัญของภาคกลางและเป็นงานบุญสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ณ วัดห้วยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั่วประเทศพร้อมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างแรงศรัทธาผ่านพิธีกรรมอันเป็นมงคล ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากประชาชนที่มาร่วมงาน สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม 2569 จะมีพิธีสวดตัดเคราะห์ต่อชะตา และพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสำคัญของงาน จะมีพิธี "ห่มผ้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่" อันเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมขบวนแห่ผ้าจีวรทักษิณาวรรตรอบองค์หลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมพลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพแห่งศรัทธาที่งดงามและทรงคุณค่า ภายในงานยังเปิดให้ลงทะเบียน รับเหรียญหลวงปู่ทวด พุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (มีจำนวนจำกัด) เพื่อให้ประชาชนนำกลับไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงานตลอด 2 วัน
นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า งานห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ปี 2569 เป็นอีกหนึ่งมิติของการเดินทางที่สามารถสร้างความสุขได้อย่างลึกซึ้ง เพราะนอกจากจะได้ทำบุญและสืบสานประเพณีอันดีงามแล้ว ยังเป็นโอกาสในการออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายและเติมเต็มความรู้สึกดี ๆ ให้แก่ตนเอง ตอกย้ำแนวคิด “Feel All The Feeling” ของ ททท.ที่ชวนคนไทยออกไปสัมผัสทุกอารมณ์ของการเดินทาง
ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานฯ สามารถต่อยอดประสบการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมทะเลหัวหิน สัมผัสวิถีชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น หรือเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วง Green Season ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน
ททท.เชื่อมั่นว่าการจัดงานฯ ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ที่เชื่อมโยงมิติแห่งความเชื่อ ความศรัทธา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น กับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างการเดินทางที่มีความหมาย เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ Feel the Faith, Feel the Blessing, Feel All The Feeling พร้อมร่วมอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภูมิภาคภาคกลางในช่วง Green Season อย่างยั่งยืนต่อไป