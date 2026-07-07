จับตากระแสข่าวโลกโซเชียลฯ ในลาว คดีล่วงละเมิดทางเพศของสัตวแพทย์ชาวญี่ปุ่น

เกิดกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเผยแพร่คดีความเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของสัตวแพทย์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางการลาว
ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มในประเทศลาวมีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง โดยระบุว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ในประเทศลาว พร้อมมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงานของบุคคลดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
ข้อความที่เผยแพร่ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 และอ้างว่าผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือหลังครอบครัวแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศลาวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ปรากฏเอกสารหรือแถลงการณ์ทางการที่ยืนยันรายละเอียดของคดี
จนถึงขณะนี้ยังไม่พบคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและกฎหมายประเทศลาว แนะนำว่าประชาชนควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นข้อกล่าวหาต่อบุคคล ซึ่งควรรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการยุติธรรมก่อนสรุปข้อเท็จจริง โดยหากมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หรือมีความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการ จะมีการรายงานความคืบหน้ากระแสข่าวนี้เพิ่มเติมต่อไป