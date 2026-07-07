สีหศักดิ์พบ ผบ.กองกำลังแปซิฟิก ขอสหรัฐฯ สนับสนุนพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์

MGR Online: สีหศักดิ์เยือนฮาวายเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี พบผู้บัญชาการกองกำลังอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ย้ำสัมพันธ์พันธมิตร และขอสหรัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบกับพลเรือเอก ซามูเอล ปาปาโร (Admiral
Samuel J. Paparo) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USINDOPACOM) โดยได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค
นายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า “ขณะนี้สถานการณ์โลกมีความผันแปรมีความขัดแย้งต่างๆ ประเทศไทยเราเห็นความสำคัญของการป้องกันประเทศและการเตรียมพร้อมทางด้านการทหาร เราอยากจะเห็นทุกๆ ฝ่ายได้ช่วยรักษาสันติภาพความมั่นคงในภูมิภาค”
รัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่า สหรัฐฯ มีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาค สหรัฐฯ เองก็เห็นความสำคัญของไทยด้วย เพราะว่าเราเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับประเทศไทยเราต้องการรักษาระเบียบโลกที่เน้นกฎกติการะหว่างประเทศ เน้นระบบพหุภาคี เน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงอยากมาคุยกับสหรัฐฯ
ในเรื่องของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน นายสีหศักดิ์กล่าวว่า อยากเห็นการแข่งขันนี้เป็นไปในลักษณะที่สันติ โดยเฉพาะหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์เยือนจีน มหาอำนาจทั้งสองมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคและในโลก มีทั้งการแข่งขันและความร่วมมือกัน
ร่วมมือปราบสแกมเมอร์, 3 เหล่าทัพเล็งซื้ออาวุธ
นายสีหศักดิ์เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในปัจจุบันจะมีความมั่นคงในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ, สแกมเมอร์ และความมั่นคงทางไซเบอร์
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ทางสหรัฐฯ เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย
“เราอยากจะทำให้ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศมีความพร้อม มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ใช่รุกรานใคร แต่เพื่อปกป้องประเทศของเรา เราก็มีแผนที่จะจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ก็อยากให้สหรัฐฯ สนับสนุนเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยด้วย”
รัฐมนตรีต่างประเทศยอมรับว่าช่วงหนึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เราห่างกันไปบ้าง แต่คิดว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งไทยกับสหรัฐฯ มี เราร่วมมือกันได้ อยากจะให้ทางสหรัฐฯ เห็นบทบาทที่สำคัญของไทยกับความมั่นคงของสหรัฐฯ
“แต่แน่นอนในเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่อง เราอยากจะให้โลกนี้เป็นโลกที่มีกติกา ทุกคนยึดมั่นในกติกา ยึดมั่นในสถาบันระหว่างประเทศ แน่นอนว่าโลกนี้มีการแข่งขันทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่เราอยากให้การแข่งขันโดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นำไปสู่จุดสมดุลใหม่”