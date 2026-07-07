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เวรกรรมมีจริง! “ซ้อทราย น้ำไม่อาบ” ขายบ้านหนีแว้นป่วนจนแม่ป่วยไม่ได้นอน ชาวเน็ตสวนกลับเข้าใจหัวอกชาวบ้านยัง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซ้อทราย” โพสต์ระบายสุดทน แก๊งเด็กแว้นเบิลเครื่องป่วนหน้าบ้านทุกคืนจนแม่ที่ป่วยมะเร็งไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่งานนี้ทัวร์ดันลงฉ่ำ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สวนกลับจุกๆ ว่า รู้สึกยังไงล่ะ โดนซะบ้าง เข้าใจหัวอกชาวบ้านยัง?

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sai Wiriyaa” ของ ซ้อทราย เมียเมลาย ผู้จัดทริปน้ำไม่อาบ ได้ออกมาโพสต์ระบายพร้อมประกาศขายบ้านเพราะทนเด็กแว้นป่วนทุกคืนไม่ไหว ในบ้านมีแม่ที่ป่วยมะเร็ง นอนไม่หลับ

โดยเจ้าตัวระบุว่า "ขายบ้าน 10 ล้าน คลอง 7 ธัญบุรี ขายขาดทุน ทนไม่ไหวแล้ว แม่เป็นมะเร็ง นอนไม่หลับสักคืน ตำรวจ คลอง 7 ทำอะไรอยู่ หน่วยงานไหนช่วยมาดูแลแก้ไขหน่อย ทำที่สาธารณะให้คนนั่งเล่น มีแต่เด็กแว้น มาแว้นรถทุกคืน

แบบนี้ควรปิด ตอนกลางคืนไม่ควรให้มาจอดรถ ไม่ควรให้มามั่วสุมนะคะ เดือดร้อนคนอื่น วอนผู้มีอำนาจ พื้นที่ตรงนี้ ช่วยเด็ดขาด แม่เป็นมะเร็ง ไม่ได้พักผ่อน นอนสะดุ้งทุกคืน"

หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่คอมเมนต์กันสนั่นว่า รู้สึกยังไงบ้างล่ะ มันก็เหมือนกับตอนที่จัดทริปอะแหละ กูขำจัด, รู้สึกสนุกไหมครับ ซ้อนั้น อาการเดียวกันกับชาวบ้านที่เขาเจอทริปน้ำไม่อาบอะ, ขายบ้านยังไม่ได้ ขายขำก่อนละกัน, ลองพาไปเที่ยวทริปน้ำไม่อาบสักลอบสิเจ้ เผื่อแม่หายไวๆ



เวรกรรมมีจริง! “ซ้อทราย น้ำไม่อาบ” ขายบ้านหนีแว้นป่วนจนแม่ป่วยไม่ได้นอน ชาวเน็ตสวนกลับเข้าใจหัวอกชาวบ้านยัง?
เวรกรรมมีจริง! “ซ้อทราย น้ำไม่อาบ” ขายบ้านหนีแว้นป่วนจนแม่ป่วยไม่ได้นอน ชาวเน็ตสวนกลับเข้าใจหัวอกชาวบ้านยัง?