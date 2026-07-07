‘ศุภจี’ กางความสำเร็จ FTA ไทย-EU ปิดจ็อบ 8 ประเด็นเศรษฐกิจ เตรียมชี้ชะตากลุ่มเกษตร-อุตสาหกรรม ก.ย.นี้

กระทรวงพาณิชย์โชว์ผลงานก้าวกระโดด! "ศุภจี สุธรรมพันธุ์" รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เผยความสำเร็จโค้งสุดท้ายการเจรจา FTA ไทย-อียู รอบที่ 9 ปิดจ็อบฉลุยแล้วกว่า 2 ใน 3 เตรียมนับถอยหลังลุยถกประเด็นชี้ขาดเดือนกันยายนนี้ พร้อมจับมือสภาหอการค้าฯ ดันข้อตกลงสู่ "เครื่องมือการค้าที่ใช้ได้จริง" หวังติดปีกเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยผงาดในตลาดยุโรป
วันนี้ (7 ก.ค.) ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาโพสต์ข้อความ กระทรวงพาณิชย์แถลงความคืบหน้าเชิงบวกของการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU) รอบที่ 9 ซึ่งสามารถบรรลุผลแล้วถึง 2 ใน 3 ของข้อตกลงทั้งหมด (8 ประเด็น) อันเป็นอานิสงส์จากการเจรจาระดับสูงของรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย โดยเตรียมเดินหน้าเจรจาโค้งสุดท้ายรอบที่ 10 ในเดือนกันยายนนี้
เพื่อหารือประเด็นชี้ขาดเศรษฐกิจที่เหลืออีก 1 ใน 3 เช่น สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการค้าดิจิทัล ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับทีมไทยแลนด์ในการเร่งปิดดีล FTA ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อแปรเปลี่ยนข้อตกลงเชิงนโยบายสู่ "เครื่องมือทางการค้าที่ใช้งานได้จริง" ตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่กลุ่มเกษตรกร เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม