NT จับมือ สกมช.เสริมแกร่งผู้นำระดับสูงรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ขับเคลื่อนความมั่นคงดิจิทัลของประเทศ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้อนรับ พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานรุ่นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 หรือ Executive CISO#3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งดำเนินการจัดอบรม
โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร NT บางรัก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรองรับความพร้อมด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนในยุคดิจิทัล
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กล่าวว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้าน Cybersecurity ที่เข้มแข็งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่า NT ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล บริการโทรคมนาคม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน
ขณะที่ พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญของหลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์กรชั้นนำ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหาร Cybersecurity และต่อยอดองค์ความรู้สู่การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้าน Cybersecurity ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
นับเป็นความร่วมมือระหว่าง NT และ สกมช. ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การยกระดับศูนย์เฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ในยุค AI-Driven การพัฒนาและให้บริการ AI บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนบทบาทของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้าง Cyber Resilience และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐและภาคธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน