"หมอแล็บแพนด้า" ช็อก นศ.ติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งปรี๊ด เตือนระวังจบที่ "มะเร็ง"

หมอแล็บแพนด้าออกโรงเตือนด่วน หลังพบยอดนิสิต-นักศึกษาติด “พยาธิใบไม้ตับ” พุ่งสูงปรี๊ดอย่างน่าตกใจ สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมเลียนแบบเทรนด์โซเชียล กินสุกๆ ดิบๆ ชี้อันตรายไม่ใช่แค่เรื่องพยาธิ แต่คือภัยเงียบที่อาจลุกลามเป็น 'มะเร็งท่อน้ำดี'
วันนี้ (7 ก.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ประเด็นเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ โดยระบุว่า “ข่าวนี้ทำผมช็อกเลย! พยายามเตือนมาตลอดเรื่องเทรนด์ “กินดิบ” ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในโซเชียลฯ และที่น่าตกกะใจสุดคือ นิสิตนักศึกษาติด “พยาธิใบไม้ตับ” จำนวนมโหฬาร โคตรเยอะ ซึ่งปกติจะตรวจเจอในชาวบ้านตามบ้านนอกเราที่ยังไม่ค่อยกลัวอันตรายของการกินดิบ และพยาธิใบไม้ตับนี่แหละครับ นานๆไปทำให้เกิด “มะเร็งท่อน้ำดี”
เมื่อก่อนผมเคยเรียนโทด้านปรสิตวิทยา กว่าจะหาคนที่เป็นพยาธิที่ต้องการได้ หาอย่างยาก! เพราะเมื่อก่อนมีการรณรงค์จริงจัง ห้ามกินดิบ คนไทยที่ติดพยาธิก็เลยมีไม่เยอะ ทำให้นักวิจัยปวดหัว กว่าจะหาตัวอย่างพยาธิได้ค่อนข้างลำบาก อย่างผมต้องไปหาที่ตามโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร เพราะคนไทยไม่ค่อยเป็นพยาธิแล้วจึงต้องไปหาตามคนงานต่างด้าว ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องขึ้นเขาในจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ไปหาตามโรงเรียนบนเขา
อย่างพยาธิใบไม้ตับเอาจริงๆ ก็เจอไม่ยาก ที่อีสานจะเจอเยอะ แต่มันไม่ใช่ในกลุ่มนักศึกษาแบบนี้!! ปกติเจอในชาวบ้าน
ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม่ำปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้าดิบที่บางคนฉีกกินต่อน อาหารพวกนึ้เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ เพราะพยาธิมันชอบอยู่ในปลาเกล็ดขาว เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลากระสูบ ฯลฯ
พอเรากินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ เราก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป ทีนี้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารก็จะย่อยเนื้อปลา ทำให้ตัวอ่อนของพยาธิออกมาคืบคลานกระดื๊บๆ เข้าไปในระบบท่อน้ำดี ผ่านทางรูเปิดที่ลำไส้เล็ก และเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีภายในตับได้
ไม่ใช่แค่ถ่ายพยาธิแล้วจบ บางคนก็เกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ท่อทางเดินน้ำดีอุดตันจากตัวพยาธิไปอุด การอักเสบติดเชื้อของท่อทางเดินน้ำดีหรือถุงน้ำดี หรือมะเร็งของท่อน้ำดี !!!(Cholangiocarcinoma)
ถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็หลีกเลี่ยงหรือเลิกกินปลาสุกๆ ดิบๆ คอนเทนต์กินก้อย กินอะไรดิบๆ ไม่ใช่เรื่องดี
มหกรรมการติดพยาธิมันกำลังเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว”