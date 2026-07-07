เพจดังฟันธง! ปมข่าวลือนักศึกษา ม.ดังอีสานติดพยาธิเฉียดครึ่งหมื่น ชี้อาจเป็น "ผลบวกปลอม"

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์บนโลกออนไลน์ทันที หลังจากมีกระแสข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อพยาธิสูงถึง 3,000-4,000 คน จนสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมเป็นอย่างมาก
ทางเพจได้ให้ข้อมูลในเชิงวิชาการเพิ่มเติมว่า หากตัวเลขดังกล่าวมาจากการตรวจด้วยชุดตรวจปัสสาวะ (Urine strip) มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดผลบวกปลอม แต่หากต้องการความแม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุดจะต้องเป็นการตรวจอุจจาระด้วยวิธีเฉพาะทาง เช่น
- วิธี FECT (Formalin-Ether Sedimentation Technique)
- วิธี Kato thick smear
- การตรวจในระดับสารพันธุกรรมอย่าง PCR
"ผมว่าเป็นผลบวกปลอมมากกว่า อาจจะมีผลบวกจริง แต่คงไม่เยอะขนาดนั้นหรอก ฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกครับ เรื่องนี้ต้องพิสูจน์" เพจเล่าเรื่องปรสิตระบุ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามากดไลก์และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งคอมเมนต์เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงข้อเท็จจริงและชี้แจงถึงวิธีการตรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อความกระจ่างและลดความวิตกกังวลของเหล่านักศึกษาและผู้ปกครองต่อไป