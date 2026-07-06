ทรานส์นูซาขยายเครือข่ายการบินในภูมิภาค เปิดเส้นทางบินใหม่ “จาการ์ตา-กรุงเทพฯ” พร้อมปักหมุดเที่ยวบินตรงแห่งแรกของโลก “บาหลี” สู่ “วากาโทบี”

พีที ทรานส์นูซา เอวิเอชั่น แมนดีรี (PT TransNusaAviation Mandiri) หรือทรานส์นูซา (TransNusa) ขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ เปิดเส้นทางใหม่จากกรุงจาการ์ตาสู่ กรุงเทพมหานคร ทรานส์นูซาเป็นสายการบินแห่งแรกของอินโดนีเซียและของโลกที่เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากบาหลีสู่วากาโทบีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำ ทรานนูซาเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ บาหลี-ไวงาปู เพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม 2569 - สายการบินทรานส์นูซา (TransNusa) เดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ด้วยการเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ จาการ์ตา-กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสายการบินแห่งแรกของโลกด้วยการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากบาหลีสู่เกาะวากาโทบี (Wakatobi)
ทรานส์นูซาเป็นสายการบินแห่งแรกของอินโดนีเซียและของโลกที่ริเริ่มพัฒนาและเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากบาหลีสู่เกาะวากาโทบี ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวปะการังกั้นชายฝั่ง (Barrier Reef) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นับเป็นเส้นทางบินตรงเส้นทางที่ 2 ที่ทรานส์นูซาเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและเปิดให้บริการ หลังจากในปี 2567 สายการบินได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นสายการบินแห่งแรกที่เปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากบาหลีสู่มานาโด (Manado) หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ดาโต๊ะ เบอร์นาร์ด ฟรานซิส (Datuk Bernard Francis) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทรานส์นูซา กล่าวว่า “การเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ทั้งจาการ์ตา-กรุงเทพฯ และบาหลี-วากาโทบี ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของทรานส์นูซา โดยขณะนี้ได้เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ transnusa.co.id หรือแพลตฟอร์มตัวแทนจำหน่ายการเดินทางออนไลน์ชั้นนำ ราคาบัตรโดยสารเส้นทางจาการ์ตา-กรุงเทพฯ เริ่มต้นเพียง 167.54 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เส้นทางบาหลี-ไวงาปู เริ่มต้นที่ 75.36 ดอลลาร์สหรัฐ
ดาโต๊ะ เบอร์นาร์ด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของทรานส์นูซาในการขยายเครือข่ายการบินระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางระหว่างอินโดนีเซียและประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง
“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค การเปิดให้บริการเที่ยวบินที่มีตารางการบินประจำของทรานส์นูซาจะช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างสองประเทศ”
“เส้นทางบินจาการ์ตา-กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่มีปริมาณผู้โดยสารมากที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภูมิภาค รองรับนักเดินทางหลายล้านคนในแต่ละปี การให้บริการเที่ยวบินเป็นประจำทุกวันในเส้นทางนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสู่จุดหมายปลายทางอื่นๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น” พร้อมเสริมว่า ผู้โดยสารของทรานส์นูซาจะได้รับประโยชน์จากทางเลือกเที่ยวบินที่มีมากขึ้นในเส้นทางจาการ์ตาไปยังกรุงเทพฯ
“เป้าหมายของเราคือการยกระดับการเข้าถึงจุดหมายปลายทางทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่และการขยายเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของทรานส์นูซาอย่างต่อเนื่อง” ดาโต๊ะ เบอร์นาร์ด กล่าวต่อไปว่า ในระยะแรก ทรานส์นูซา จะให้บริการเที่ยวบิน จาการ์ตา-กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินตรง บาหลี-วากาโทบี สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ สำหรับเส้นทาง บาหลี-ไวงาปู ทรานส์นูชา จะให้บริการเที่ยวบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันอังคาร วันพูธ วันศุกร์ และวันเสาร์
ดาโต๊ะ เบอร์นาร์ด ฟรานซิส…ทรานส์นูซาตั้งเป้ายกระดับการเข้าถึงจุดหมายปลายทางทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเที่ยวบิน กรุงเทพ-ประเทศไทย (Bangkok-Thailand)
เที่ยวบินตรงตามตารางบินของสายการบินทรานส์นูซา เที่ยวบิน 8B 381 และ 8B 385 จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา เวลา 08.20 น. และ 16.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.45 น. และ 19.55 น. ตามลำดับ ส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวบิน 8B 382 และ 8B 386ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 12.30 น. และ 20.40 น. เดินทางถึงกรุงจาการ์ตา เวลา 15.55 น. และ 00.05 น.ตามลำดับ
รายละเอียดเที่ยวบิน บาหลี-วากาโทบี (Bali-Wakatobi)
เที่ยวบินตรงตามตารางบิน เที่ยวบิน 8B 5662 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ อี กุสตี งูระห์ ไร (I Gusti Ngurah Rai International Airport) เวลา 08.05 น. ถึงท่าอากาศยานมาตาโฮรา (Matahora Airport) เวลา 09.45 น.
สำหรับเที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ 8B 5663 จะออกเดินทางจากสนามบินมาตาโฮรา เวลา 10.15 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอี กุสตี งูระห์ ไร ที่บาหลีเวลา 11.55 น.
รายละเอียดเที่ยวบิน บาหลี-ไวงาปู (Bali-Waingapu)
เที่ยวบินตามตารางบิน เที่ยวบิน 8B 5652 ของทรานส์นูซา ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ อี กุสตี งูระห์ ไร (I Gusti Ngurah Rai International Airport) ที่บาหลี เวลา 08.05 น. ถึงสนามบินอุมบู เมฮัง คุนดา (Umbu Mehang Kunda Airport) ในเมืองไวงาปู เวลา 09.35 น.
เที่ยวบินขากลับเที่ยวบิน 8B 5653 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุมบู เมฮัง คุนดา เวลา 10.25 น. และถึงท่าอากาศยานนานาชาติอี กุสตี งูระห์ ไร ที่บาหลีเวลา 11.55 น.
ทรานส์นูซาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบาหลี-ไวงาปู สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์
สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ ทรานส์นูซาจะให้บริการด้วยเครื่องบิน แอร์บัส A320 ความจุ 174 ที่นั่ง ขณะที่เส้นทางบินภายในประเทศจะใช้เครื่องบิน COMAC C909 ความจุ 95 ที่นั่ง
เกี่ยวกับสายการบินทรานส์นูซา (TransNusa)
สายการบินทรานส์นูซา (TransNusa) เป็นสายการบินระดับพรีเมียม (Premium Service Carrier) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สายการบินได้ปรับภาพลักษณ์และยกระดับสู่การเป็นสายการบินระดับพรีเมียม เพื่อสะท้อนถึงการให้บริการด้วยฝูงบินที่ได้รับการพัฒนาให้มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นและคุณภาพของการบริการที่เหนือกว่า
หลังจากได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate: AOC) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ทรานส์นูซาได้เปิดให้บริการเที่ยวบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 3 ลำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 14 ตุลาคม และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามลำดับ
ในปี พ.ศ. 2566 ทรานส์นูซาได้เปิดตัวรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่งผลให้เป็นสายการบินรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสายการบินระดับพรีเมียม (Premium Service Carrier) พร้อมทั้งเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบันสายการบินมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่กรุงจาการ์ตาและบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจุบันทรานส์นูซาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่สิงคโปร์ กว่างโจว กัวลาลัมเปอร์ เพิร์ท เซี่ยงไฮ้ เสิ่นเจิ้น และกรุงเทพฯ โดยเป็นสายการบินสัญชาติอินโดนีเซียแห่งที่สองที่ให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน และเป็นสายการบินสัญชาติอินโดนีเซียแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสายการบินระดับพรีเมียม (Premium Service Carrier)
ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารได้ผ่านเว็บไซต์ของทรานส์นูซา www.transnusa.co.id รวมถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารออนไลน์ที่ได้รับการรับรอง และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย