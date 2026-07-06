สวทช.รวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืนให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมเปิดตัว TSP Scale X Landing Program โปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การทดลองตลาด ไปจนถึงการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค และระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ พันธมิตรจากต่างประเทศ ภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาสนับสนุนสตาร์ทอัพในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างบุคลากร การสนับสนุนด้านเงินทุน การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ
สำหรับสตาร์ทอัพต่างประเทศ โครงการได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Land • Localise • Commercialise เพื่อช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดไทย ผ่านการสนับสนุนตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ การปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะกับตลาดไทย (Localization) การทดลองใช้เทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Pilot/PoC) และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน
ขณะเดียวกัน สตาร์ทอัพไทยจะได้รับการสนับสนุนในการเชื่อมโยงกับลูกค้า ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ นักลงทุน และแหล่งทุน เพื่อแก้โจทย์สำคัญของการเติบโต เช่น การขาดลูกค้า การขาดพื้นที่ทดลองใช้เทคโนโลยี และการขาดโอกาสในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมเชื่อมต่อสู่เครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ สำหรับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายตลาดต่างประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทำหน้าที่เป็น กลไกกลาง ในการเชื่อมโยงทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตได้จากจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยจาก 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและพัฒนามาตรฐาน ตลอดจนเครือข่ายบริษัทเทคโนโลยีกว่า 120 บริษัทภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี ลดระยะเวลาการนำผลงานวิจัยไปใช้จริง และเพิ่มโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
TSP Scale X Landing Program จึงไม่ได้เป็นเพียงโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพ แต่เป็นความร่วมมือที่นำศักยภาพของทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา ทดลอง และต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายสำคัญของสตาร์ทอัพและธุรกิจเทคโนโลยีที่ต้องการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือเพื่อเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนา TSP Scale X Landing Program เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา นักลงทุน และเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการสร้าง “เส้นทางการเติบโต” ให้กับสตาร์ทอัพ ตั้งแต่การสำรวจตลาด การเชื่อมโยงพันธมิตร การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา การทดลองใช้งานจริง (Pilot Project) ไปจนถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเร่งการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย และระดับนานาชาติ
TSP Scale X Landing Program ไม่ได้เป็นเพียงโครงการ Soft Landing แต่เป็น Collaborative Innovation Ecosystem ที่ TSP ทำหน้าที่เป็น Ecosystem Orchestrator เชื่อมโยงศักยภาพของทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการและยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการมุ่งสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรม เพื่อช่วยให้การเข้าสู่ตลาด การสร้างความร่วมมือ และการขยายธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
• สนับสนุนสตาร์ทอัพและบริษัทนวัตกรรมจากต่างประเทศในการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยและอาเซียน
• สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการขยายธุรกิจและสร้างโอกาสในตลาดต่างประเทศ
• เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย มหาวิทยาลัย นักลงทุน และเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การทดลองใช้งานจริง (Pilot Project) และการต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา (National R&D Infrastructure) เข้าถึงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย โรงงานต้นแบบ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
- Business Matching และ Pilot Project เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการนำร่อง (Pilot Project) ทดลองใช้งานจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- Testing, Analysis & Standardization เข้าถึงบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความพร้อมของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- Funding & Investment Network เชื่อมโยงกับ Venture Capital นักลงทุน แหล่งทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนโครงการต้นแบบ (Proof of Concept: PoC)
- Market Exploration & International Business Development เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาตลาด Business Matching และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
- Talent Acquisition เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อสนับสนุนการสรรหาบุคลากร การฝึกงาน การทำโครงการร่วมกับนักศึกษา และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี
- Global Innovation Ecosystem เข้าถึงเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ องค์กรด้านนวัตกรรม และพันธมิตรระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลุ่มเป้าหมาย
• สตาร์ทอัพและบริษัทนวัตกรรมจากต่างประเทศที่ต้องการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยและอาเซียน
• สตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ
• สตาร์ทอัพและบริษัทนวัตกรรมที่ต้องการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการต่อยอดธุรกิจ
• นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านนวัตกรรมที่ต้องการร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศไทย
คุณค่าที่โครงการมุ่งสร้างให้กับประเทศไทย
TSP Scale X Landing Program ไม่ได้มุ่งสร้างการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพเพียงรายบริษัท แต่มีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรม การลงทุน และผู้ประกอบการเทคโนโลยีของภูมิภาค ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยโครงการมุ่งสร้างผลลัพธ์สำคัญ ดังนี้
• เพิ่มโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสามารถขยายธุรกิจและแข่งขันในตลาดโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพจากต่างประเทศให้เข้ามาทดลองตลาดและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมไทย
• เร่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
• เพิ่มการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทยได้ลงทุนไว้ ทั้งห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย นักวิจัย และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักลงทุน และเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัปของประเทศไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืน
• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจ้างงาน
บทบาทของหน่วยงานพันธมิตร
ความสำเร็จของโครงการเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยแต่ละหน่วยงานร่วมสนับสนุนตามบทบาทและความเชี่ยวชาญของตนเอง เช่น
• ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
• สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม
• เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน และเครือข่ายธุรกิจ
• สนับสนุนกิจกรรมด้านการสำรวจตลาด การสร้างเครือข่าย และการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ
• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
• ร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ