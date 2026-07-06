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ศิษย์เก่าจุฬาฯ ซัดแหลกคนด่าข้าราชการเปลืองงบฯ 70 กางตัวเลขตอกหน้าหงาย ชี้พวกหนีภาษีต่างหากคือตัวผลาญชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศิษย์เก่าจุฬาฯ ซัดแหลกกลางโซเชียล ปกป้องข้าราชการไทย 1.8 ล้านคน หลังโดนสับเละว่าเปลืองงบประเทศ งัดสถิติมาฟาดเน้นๆ พร้อมสวนกลับประโยคเจ็บจี๊ดถึงพวกจ่ายแค่แวต 7% แต่เลี่ยงภาษีเงินได้ ชี้ พวกนี้ต่างหากคือตัวผลาญชาติที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sompob Pordi” ของนายสมภพ พอดี นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความ โต้แย้งข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 โดยผู้เขียนระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่าประเทศไทยมีจำนวนข้าราชการและงบประมาณสวัสดิการสูงเกินไปจนขัดขวางการพัฒนาประเทศนั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง

พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสถิติเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรภาครัฐต่อประชากรวัยทำงานของไทยซึ่งอยู่ที่ 4.4% (1.8 ล้านคน) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา (13%) สหราชอาณาจักร (18%) และญี่ปุ่น (6%) นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าข้าราชการทุกคนเป็นผู้เสียภาษีเงินได้และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างถูกต้อง ตรงกันข้ามกับกลุ่มประชากรที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้แต่ยังคงใช้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการฟรีจากภาครัฐ ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นตัวทำลายศักยภาพและผลาญงบประมาณของประเทศที่แท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า

“ข้าราชการ​ไทย vs ไอ้สั…กะหมาพวกหน้าโง่

อาทิตย์​ที่ผ่านมา​ มีการอภิปรายงบประมาณปี​ 2570 ก็เลยมีไอ้พวกสั..กะหมาหน้าโง่ทั้งในและนอกสับปะรดสปา​เอาเรื่องงบประมาณมาใช้โจมตีรัฐบาล​ ดูถูกเหยียดหยามประเท​ศชาติ​ ด้วยการใช้ตัวเลขเงินเดือนสวัสดิการ​ของข้าราชการมาเห่าหอนโกหกบิดเบือนว่าเป็นสัดส่วนที่มากเกินไป​จนทำให้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศ​ ทั้งที่พวกแมร่งต่อต้านการพัฒนาประเทศ​แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น​ EEC, SEC, โรงไฟฟ้ากระบี่, นิคมอุตสาหกรรม​จะนะ, รถไฟควายเร็วสูง, ท่าเรือนํ้าลึกอันดามัน​ ฯลฯ

ใครจะโจมตีรัฐบาลก็ตามสบาย​ จะชวนกันลงถนนมาไล่ก็ได้​ แต่ลากเอาไอ้พวกเหี้…ที่เงี่ยนอยากเป็นแทนมาด้วยนะ​ อย่าออกมาติดคุกออกมาตายเพื่อให้ไอ้พวกเหี้…ได้มีอำนาจ​ มันดูโง่จนน่าสลดหดหู่เกินไปน่ะ

แต่ที่เห่าหอนปั่นควายกันสนั่นว่าไทยมีข้าราชการมากเกินไป​ มากกว่าประเทศ​พัฒนาเยอะแยะเนี่ย​ โคตรจะโง่ดักดานเกินไปละนะ

ปัจจุบัน​ ไทยมีข้าราชการจำนวน 1.8 ล้านคน​ หรือคิดเป็น​ 4.4% ของจำนวนคนไทยที่ทำงานมีรายได้​ประมาณ​ 41 ล้านคน

ส่วนข้อ​เท็จจริง​ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีข้าราชการ​หรือที่ฝรั่งเรียก​ Public Sector Employment มากน้อยเท่า​ไหร่​ เป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนของคนทำงานทั้งหมด มันหาง่ายนิดเดียว​ ถ้าอยากหา​ ถ้าหาเป็น​ ถ้าไม่โง่ดักดานจนเกินไป​ โดยใช้คำว่า​ total public sector employment in million and as % of workforce แล้วตามด้วยชื่อประเทศ​ เช่น​ USA, UK, Germany, France, Italy, Japan etc.

เพื่อความสะดวก​ ผมหามาให้ละ​ ดังต่อไปนี้

สหรัฐอเมริกา​ - 23 ล้านคน (13%)
สหราชอาณาจักร​ - 6.2 ล้านคน​ (18%)
เยอรมัน​นี​ - 5.5 ล้านคน​ (12%)
ฝรั่งเศส​ - 5.9 ล้านคน (20%)
อิตาลี - 3.8 ล้านคน​ (13%)
ญี่ปุ่น -​ 3.3​ ล้านคน​ (6%)
แคนาดา​ - 4.5 ล้านคน (22%)

แถมให้อีก​ 3 ประเทศ
จีน​ -​ 60​ ล้านคน​ (8%)
เกาหลีใต้​ -​ 2.1 ล้านคน​ (7.2%)
สิงคโปร์​ -​ 0.2 ล้านคน​ (4%)
* ตัวเลขในวงเล็บคือ​ % ของจำนวนพลเมืองที่ทำงานมีรายได้

ชัดเจนแล้วว่าข้อเท็จจริง​คืออะไร​ ไทยมีข้าราชการมากรึน้อยกว่าประเทศ​ที่พัฒนาแล้วเหล่านี้​ และไอ้พวกสั…กะหมาทั้งในและนอกสับปะรดสปามันโง่ดักดานแค่ไหน​

โง่ดักดานขนาดไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงง่ายๆคืออะไรแล้วยังเห่าหอนเห่าใส่ข้าราชการ​ไทยว่า มีจำนวนมากเกินไปบ้างต้องลดจำนวน​ หรือ​ เปลืองงบประมาณเกินไปบ้าง​ต้องลดสวัสดิการ​ โง่จนน่าสลดใจ​

ที่น่ารังเกียจมากที่สุดคือ​ ไอ้พวกสั…กะหมาหน้าโง่เหล่านี้ทำตัวสูงส่ง​ เสแสร้งห่วงใยเรื่องงบประมาณ​เรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐ​ แต่ไม่เห่าใส่ไอ้พวกประชากรแวต​ 7% สามสิบกว่าล้านคน​ ที่​ หลบ​ หลีก​เลี่ยง​ ไม่ทำหน้าที่เสียภาษีเงินได้​ ทำตัวเป็นกาฝาก​ใช้ของแจกแดรกของฟรีสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการสาธารณสุข​ฟรีๆ​ เรียนฟรี​ ค่าไฟฟ้าฟรี เป็นตัวทำลายล้างศักยภาพ​ตัวผลาญงบประมาณ​ทรัพยากรของประเทศ

ข้าราชการ​ 1.8 ล้านคนอยู่ในระบบภาษีทุกคน​ ไม่ว่าจะเป็นครู​ เป็นจนท.รังวัดที่ดิน​ เป็นอนามัยตำบล​ เป็นตำรวจ​ เป็นพยาบาล​ ฯลฯ​ ล้วนแต่มีคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจ​ไทยมากกว่าไอ้พวกสั…กะหมาหน้าโง่ทั้งในและนอกสับปะรดสปา​ทุกตัว

ถ้าไม่เชื่อ​ลองยุบสับปะรดสปาทิ้งถาวรเลยดูก็ได้​ ประเทศนี้จะเจริญ​ก้าวหน้าพรวดพราดเลย

เพื่อนๆที่เป็นหรือเคยเป็นหรือมีลูกหลานเป็นข้าราชการ​ อย่าลืมนะครับว่าสั…กะหมาตัวไหนเห่าให้ร้ายข้าราชการไทยยังไงบ้าง“