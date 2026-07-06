ศิษย์เก่าจุฬาฯ ซัดแหลกคนด่าข้าราชการเปลืองงบฯ 70 กางตัวเลขตอกหน้าหงาย ชี้พวกหนีภาษีต่างหากคือตัวผลาญชาติ

ศิษย์เก่าจุฬาฯ ซัดแหลกกลางโซเชียล ปกป้องข้าราชการไทย 1.8 ล้านคน หลังโดนสับเละว่าเปลืองงบประเทศ งัดสถิติมาฟาดเน้นๆ พร้อมสวนกลับประโยคเจ็บจี๊ดถึงพวกจ่ายแค่แวต 7% แต่เลี่ยงภาษีเงินได้ ชี้ พวกนี้ต่างหากคือตัวผลาญชาติที่แท้จริง
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sompob Pordi” ของนายสมภพ พอดี นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความ โต้แย้งข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 โดยผู้เขียนระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่าประเทศไทยมีจำนวนข้าราชการและงบประมาณสวัสดิการสูงเกินไปจนขัดขวางการพัฒนาประเทศนั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสถิติเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรภาครัฐต่อประชากรวัยทำงานของไทยซึ่งอยู่ที่ 4.4% (1.8 ล้านคน) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา (13%) สหราชอาณาจักร (18%) และญี่ปุ่น (6%) นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าข้าราชการทุกคนเป็นผู้เสียภาษีเงินได้และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างถูกต้อง ตรงกันข้ามกับกลุ่มประชากรที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้แต่ยังคงใช้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการฟรีจากภาครัฐ ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นตัวทำลายศักยภาพและผลาญงบประมาณของประเทศที่แท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ข้าราชการไทย vs ไอ้สั…กะหมาพวกหน้าโง่
อาทิตย์ที่ผ่านมา มีการอภิปรายงบประมาณปี 2570 ก็เลยมีไอ้พวกสั..กะหมาหน้าโง่ทั้งในและนอกสับปะรดสปาเอาเรื่องงบประมาณมาใช้โจมตีรัฐบาล ดูถูกเหยียดหยามประเทศชาติ ด้วยการใช้ตัวเลขเงินเดือนสวัสดิการของข้าราชการมาเห่าหอนโกหกบิดเบือนว่าเป็นสัดส่วนที่มากเกินไปจนทำให้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศ ทั้งที่พวกแมร่งต่อต้านการพัฒนาประเทศแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น EEC, SEC, โรงไฟฟ้ากระบี่, นิคมอุตสาหกรรมจะนะ, รถไฟควายเร็วสูง, ท่าเรือนํ้าลึกอันดามัน ฯลฯ
ใครจะโจมตีรัฐบาลก็ตามสบาย จะชวนกันลงถนนมาไล่ก็ได้ แต่ลากเอาไอ้พวกเหี้…ที่เงี่ยนอยากเป็นแทนมาด้วยนะ อย่าออกมาติดคุกออกมาตายเพื่อให้ไอ้พวกเหี้…ได้มีอำนาจ มันดูโง่จนน่าสลดหดหู่เกินไปน่ะ
แต่ที่เห่าหอนปั่นควายกันสนั่นว่าไทยมีข้าราชการมากเกินไป มากกว่าประเทศพัฒนาเยอะแยะเนี่ย โคตรจะโง่ดักดานเกินไปละนะ
ปัจจุบัน ไทยมีข้าราชการจำนวน 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 4.4% ของจำนวนคนไทยที่ทำงานมีรายได้ประมาณ 41 ล้านคน
ส่วนข้อเท็จจริงว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีข้าราชการหรือที่ฝรั่งเรียก Public Sector Employment มากน้อยเท่าไหร่ เป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนของคนทำงานทั้งหมด มันหาง่ายนิดเดียว ถ้าอยากหา ถ้าหาเป็น ถ้าไม่โง่ดักดานจนเกินไป โดยใช้คำว่า total public sector employment in million and as % of workforce แล้วตามด้วยชื่อประเทศ เช่น USA, UK, Germany, France, Italy, Japan etc.
เพื่อความสะดวก ผมหามาให้ละ ดังต่อไปนี้
สหรัฐอเมริกา - 23 ล้านคน (13%)
สหราชอาณาจักร - 6.2 ล้านคน (18%)
เยอรมันนี - 5.5 ล้านคน (12%)
ฝรั่งเศส - 5.9 ล้านคน (20%)
อิตาลี - 3.8 ล้านคน (13%)
ญี่ปุ่น - 3.3 ล้านคน (6%)
แคนาดา - 4.5 ล้านคน (22%)
แถมให้อีก 3 ประเทศ
จีน - 60 ล้านคน (8%)
เกาหลีใต้ - 2.1 ล้านคน (7.2%)
สิงคโปร์ - 0.2 ล้านคน (4%)
* ตัวเลขในวงเล็บคือ % ของจำนวนพลเมืองที่ทำงานมีรายได้
ชัดเจนแล้วว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ไทยมีข้าราชการมากรึน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ และไอ้พวกสั…กะหมาทั้งในและนอกสับปะรดสปามันโง่ดักดานแค่ไหน
โง่ดักดานขนาดไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงง่ายๆคืออะไรแล้วยังเห่าหอนเห่าใส่ข้าราชการไทยว่า มีจำนวนมากเกินไปบ้างต้องลดจำนวน หรือ เปลืองงบประมาณเกินไปบ้างต้องลดสวัสดิการ โง่จนน่าสลดใจ
ที่น่ารังเกียจมากที่สุดคือ ไอ้พวกสั…กะหมาหน้าโง่เหล่านี้ทำตัวสูงส่ง เสแสร้งห่วงใยเรื่องงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐ แต่ไม่เห่าใส่ไอ้พวกประชากรแวต 7% สามสิบกว่าล้านคน ที่ หลบ หลีกเลี่ยง ไม่ทำหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ทำตัวเป็นกาฝากใช้ของแจกแดรกของฟรีสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการสาธารณสุขฟรีๆ เรียนฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี เป็นตัวทำลายล้างศักยภาพตัวผลาญงบประมาณทรัพยากรของประเทศ
ข้าราชการ 1.8 ล้านคนอยู่ในระบบภาษีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู เป็นจนท.รังวัดที่ดิน เป็นอนามัยตำบล เป็นตำรวจ เป็นพยาบาล ฯลฯ ล้วนแต่มีคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยมากกว่าไอ้พวกสั…กะหมาหน้าโง่ทั้งในและนอกสับปะรดสปาทุกตัว
ถ้าไม่เชื่อลองยุบสับปะรดสปาทิ้งถาวรเลยดูก็ได้ ประเทศนี้จะเจริญก้าวหน้าพรวดพราดเลย
เพื่อนๆที่เป็นหรือเคยเป็นหรือมีลูกหลานเป็นข้าราชการ อย่าลืมนะครับว่าสั…กะหมาตัวไหนเห่าให้ร้ายข้าราชการไทยยังไงบ้าง“