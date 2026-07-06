CP ALL เอาจริง! แจ้งความ "ชายหัวร้อน" อาละวาดพนักงานเซเว่นฯ ปมกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้

ซีพี ออลล์ ไม่ทน! แถลงแจ้งความเอาผิดหนุ่มอ้างตัวเป็นรีเซล คลั่งอาละวาดด่าพนักงาน 7-11 ปมกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ ย้ำชัดพนักงานต้องได้รับเกียรติและปลอดภัย ขณะที่ชาวเน็ตแห่จับตา หรือนี่คือแก๊ง 'มาเฟียกดบัตร' ในตำนาน?
จากกรณีกระแสดรามาหลังชายรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นรีเซลรับกดบัตรคอนเสิร์ต อาละวาดด่าทอและข่มขู่พนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านหลักสี่ ระหว่างการกดบัตรคอนเสิร์ต โดยไม่พอใจที่ไม่สามารถเปิดเครื่องกดบัตรเพิ่มได้ พร้อมยอมรับว่าทำรีเซลและมีพฤติกรรมปาข้าวของจนสร้างความหวาดกลัวให้พนักงานและลูกค้า ก่อนยอมออกจากร้านเมื่อถูกแจ้งว่าจะเรียกตำรวจ ขณะที่ชาวเน็ตพากันตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกับ “มาเฟียกดบัตร” ที่เคยตกเป็นข่าวจากเหตุแซงคิวและทำร้ายแฟนคลับหน้าโรงภาพยนตร์ในอดีต อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของผู้ใช้โซเชียล และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เพจ “CP ALL” ออกมาแถลงการณ์ชี้แจงกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและพนักงาน 7-Eleven ขณะให้บริการกดบัตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 โดยระบุว่าบริษัทได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงานที่ถูกใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม พร้อมเน้นย้ำจุดยืนสำคัญว่า แม้บริษัทจะมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ แต่พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและปราศจากการคุกคามเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปถอดบทเรียนเพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมการบริการที่เป็นมิตรและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายต่อไป