พระราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship) และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ กับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชน นักกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟอาชีพสตรี รวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลก ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (5 ก.ค.) เมื่อเวลา 14.10 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship) และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ กับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชน นักกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟอาชีพสตรี รวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทย สู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลก ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาที่ประทับ บริเวณกรีนหลุม 18 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฯ และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship)
การนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ด้วยความเรียบง่าย และอบอุ่น ยังความประทับใจแก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้ เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินออกจากพลับพลาที่ประทับ แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟ หลุมที่ 18 ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำ เมื่อจบการแข่งขันฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมฯ ผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขัน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอกปริษฐ์ หวู่ นักกอลฟ์เชื้อชาติไทย-ไต้หวัน อายุ 26 ปี ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ด้วยคะแนน 23 อันเดอร์พาร์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล
การแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากล เพิ่มโอกาสการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬากอล์ฟผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันฯ กว่า 300 คนและผ่านคัดเลือกจนผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 144 คน
การแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต์ ผู้แข่งขันไม่เกิน 144 คน แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม โดยจะมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน 36 หลุม นักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ 60 และเสมอ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน 36 หลุมสุดท้าย โดยผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซ็นเตอร์ ทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัตต์ระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชน ณ บริเวณกรีนซ้อมพัตต์
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้อง “ไฮ เพอร์ฟอร์มานซ์ เซ็นเตอร์” (High Performance Center) ชั้น 1 ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรี การฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆ ของนักกอล์ฟทีมชาติ ณ ช่องไดรฟ์กอล์ฟ แล้วทรงพระดำเนินไปยังห้อง “ไฮ เพอร์ฟอร์มานซ์ เซ็นเตอร์” (High Performance Center) ชั้น 2 ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
การแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิป ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่นักกีฬาประเภทต่างๆ มาโดยตลอด อีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล
ดังนั้น ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิต สะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพ นักกีฬาทีมชาติ เยาวชน บุคลากรในวงการกีฬา ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทย และเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ และเวทีนานาชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขันและพัฒนานักกอล์ฟไทยอย่างต่อเนื่อง จนมีนักกอล์ฟไทยหลายคนก้าวไปสร้างผลงานในเวทีนานาชาติ ทั้งเอเชียนทัวร์ ดีพี เวิลด์ ทัวร์ พีจีเอทัวร์ และโอลิมปิกเกมส์ ความสำเร็จของวงการกอล์ฟไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากการแข่งขันของนักกอล์ฟอาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยการสร้างแรงบันดาลใจและการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของวงการในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ “Queen’s Cup Thailand Championship” จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อค้นหาแชมป์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิด ได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพ เรียนรู้แนวคิด วิธีการเตรียมตัว และมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูง เพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ