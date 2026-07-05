ดูหนังที่ เอส เอฟ!! เปิดแล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ “โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์”

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของไทย เปิดให้บริการ “โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ด้วยโรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก รองรับผู้ชมมากกว่า 1,000 ที่นั่ง กับสุดยอดเทคโนโลยีระบบภาพ RGB Laser และ ระบบเสียง Dolby Digital Surround 7.1 ถ่ายทอดรายละเอียดภาพเสียงสมจริงสมบูรณ์แบบ พร้อมให้เลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ได้ที่ SF SHOP เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ (3 ก.ค. 69) เป็นต้นไป พิเศษ! พบกับโปรโมชั่น ฉลองเปิดสาขาใหม่ตลอดทั้งเดือน
สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ พร้อมเปิดให้บริการ ‘โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์’ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ใจกลางเมืองนนทบุรี ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘The Prestige Cinema’ ถ่ายทอดความเรียบหรู มีสไตล์ และทันสมัย เหมาะสำหรับคนทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ผ่าน 5 โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก ที่รองรับผู้ชมได้กว่า 1,000 ที่นั่ง ครบครันด้วยเทคโนโลยีเครื่องฉายทั้ง RGB Laser และ SONY 4K ที่ให้ภาพสว่าง คมชัด สีสันสมจริงในทุกเฉดสี รองรับการฉายทั้งระบบ 2D และ 3D รวมถึงระบบเสียง Dolby Digital Surround 7.1 ที่มาพร้อม 3-way Speaker ทำให้ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของเสียงได้อย่างเต็มอรรถรส นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกความสบายจากประเภทที่นั่งที่หลากหลายถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ ULTRA SUITE, PRIME และ DELUXE รวมถึงสามารถเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ดังที่ SF SHOP เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ ความบันเทิงได้อย่างครบครันในที่เดียว”
พิเศษ! ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมมอบ โปรโมชั่นสุดคุ้ม!
●สมาชิก SF+ รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ เพียงครึ่งราคา ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกช่องทางการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น
●เอส เอฟ ร่วมกับ COKE ฉลองเปิดสาขาใหม่ ซื้อชุด COMBO SET พร้อม COKE ชุดใดก็ได้ หรือ ซื้อ COKE (ขนาด 44 ออนซ์) 1 แก้ว รับฟรีทันทีคูปองบัตรชมภาพยนตร์ (ที่นั่ง DELUXE) 1 ที่นั่ง จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2569 (ใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569 เท่านั้น)
●สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัคร SF+ Package ฟรี (จากราคาปกติ 100 บาท) (ประเภท KIDS/ STUDENT/ GENERAL และ SENIOR) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2569
●รับฟรี POPCORN M (ขนาด 46 oz.) 1 กล่อง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SF CINEMA (จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์/วัน รวม 3,000 สิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2569
●พิเศษสุด ๆ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ทุก 2 ที่นั่ง หรือซื้อชุด COMBO SET ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ร่วมลุ้นรับรางวัล Lucky Draw รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2569 (จับรางวัลระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2569 และประกาศ ผู้ได้รับรางวัล วันที่ 4 กันยายน 2569)
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมเปิดบริการเพื่อให้ลูกค้า ได้สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ด้วยระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุด ตั้งแต่วันนี้ (3 กรกฎาคม 2569) เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SF Cinema และ www.sfcinema.com พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่โซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema