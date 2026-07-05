เผยผลชันสูตร 2 ศพดับคาเก๋งย่านบางแวก หัวใจ-หายใจล้มเหลว

ความคืบหน้ากรณีพบศพชายหญิงเสียชีวิตปริศนาในสภาพกึ่งเปลือยภายในรถเก๋งกลางซอยบางแวก 15 ล่าสุดผลชันสูตรเบื้องต้นเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
วันนี้ (5 ก.ค.) จากกรณีที่ชาวบ้านพบศพชายวัย 45 ปี และหญิงวัย 27 ปี นอนเสียชีวิตปริศนาภายในรถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด (รุ่นเก่า) สีบรอนซ์เทา กลางซอยบางแวก 15 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยสภาพศพฝ่ายหญิงใส่ชุดชั้นใน นอนน้ำลายฟูมปาก ส่วนฝ่ายชายสวมเสื้อกล้ามสีเทาตัวเดียว ไม่สวมกางเกง สวมถุงยางอนามัยที่อวัยวะเพศ ด้านหลังพบถุงยางอนามัยใช้แล้วตกอยู่ 1 ชิ้น
ภายในรถยนต์พบซองถุงยางอนามัย ขนาด 49 มม. และ 54 มม.ตกอยู่ พร้อมกล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย 1 กล่อง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บรรจุแผงละ 2 เม็ด แกะรับประทานไปแล้ว 1 เม็ด ใบเสร็จเติมก๊าซ LPG ที่สถานีบริการก๊าซแห่งหนึ่ง สาขาถนนกัลปพฤกษ์ 1 ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 7 กิโลเมตร ลงวันที่ 4 ก.ค. เวลา 00.13.32 น.
โดยน้องชายฝ่ายหญิง อายุ 22 ปี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค.เป็นวันเกิดพี่สาว ตนกับพี่สาวจึงออกไปกินสุกี้ด้วยกัน กลับมาแล้วออกจากบ้านไปตอนเที่ยงคืน พี่สาวบอกแค่ว่าจะมีคนมารับ จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ กระทั่งเดินออกมาซื้อข้าวให้น้องช่วงเวลา 14.00 น. มีคนพูดกันว่ามีคนตายภายในซอย ไม่คิดว่าเป็นพี่สาวตัวเอง ที่ผ่านมาพี่สาวมีคนคุยอยู่หลายคน แต่ตนไม่เคยไปยุ่งเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว
ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า ที่โรงพยาบาลศิริราช ครอบครัวฝ่ายชายเดินทางมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่โบสถ์ย่านถนนพุทธมณฑล สาย 1 เช่นเดียวกับบิดาและครอบครัวของฝ่ายหญิง เดินทางมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแห่งหนึ่งย่านถนนบางแวกเช่นกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต ผลชันสูตรเบื้องต้น แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว