อุทาหรณ์! รถถูกเศษวัสดุเพื่อนบ้านตกใส่ ตำรวจชี้คดีแพ่ง สาวตัดพ้อเสื่อมศรัทธากฎหมายไทย

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งโพสต์สะท้อนข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมไทย หลังประสบเหตุวัสดุจากบ้านตรงข้ามร่วงหล่นใส่รถยนต์จนได้รับความเสียหาย ทว่า เมื่อเรียกร้องความรับผิดชอบกลับพบอุปสรรครอบด้าน ทั้งคู่กรณีที่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่ตำรวจทำได้เพียงลงบันทึกประจำวัน รวมถึงต้นทุนการจ้างทนายความที่สูงกว่าค่าซ่อมแซมจริง จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ล้มเหลวในทางปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายไทย ผ่านเหตุการณ์ที่วัสดุจากบ้านฝั่งตรงข้ามหล่นใส่รถยนต์จนได้รับความเสียหายแต่กลับไร้การเยียวยา เนื่องจากข้อจำกัดทางปฏิบัติที่นิติบุคคลไม่มีอำนาจบังคับ ตำรวจทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันเพราะเป็นคดีแพ่ง และการดำเนินคดีทางศาลมีต้นทุนค่าทนายความที่สูงกว่าค่าซ่อมแซมจริง ช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เสียหายต้องแบกรับภาระและเสียเปรียบในทุกช่องทางนี้ได้สร้างความรู้สึกอยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง จนนำไปสู่ความสิ้นหวัง เสื่อมศรัทธาต่อระบบรัฐ และเกิดการตั้งคำถามเชิงประชดประชันถึงคุณค่าของการเคารพกฎกติกาในสังคมที่กลไกการคุ้มครองสิทธิไม่สามารถพึ่งพาได้ในความเป็นจริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ถึงกฎหมายไทย สิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือ เราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง (ไม่ได้จอดประจำ) ซึ่งไม่มีคนอยู่บ้านหลังนั้น นานๆ ทีเจ้าของเข้ามา แล้วจู่ๆ วัสดุบ้านหลังตรงข้ามดันเสื่อมและตกมาบนหลังคารถของเรา ทั้งๆ ที่มีหลักฐานคลิปขนาดนี้ แต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลย
1. แจ้งนิติ นิติบอก เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ให้ไปดำเนินคดีเอาเอง
2. แจ้ง ตร. ตร บอก รับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวัน แต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เนื่องจากเป็นคดีแพ่ง
3. จ้างทนายฟ้อง ฟ้องได้ แต่ค่าจ้างทนายมักจะมากกว่าค่าเสียหายรถ แล้วถ้าถึงศาล ก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถจริง (สมมติค่าซ่อม 1 หมื่น ค่าทนาย 30,000 แล้วใครอยากฟ้อง)
ซึ่งไม่ว่าจะทางไหน เราก็เสียเปรียบหมดทุกทาง
เราอยู่ในยุคที่ กฎหมาย ทำอะไรไม่ได้ ตำรวจก็มีไว้ แต่ช่วยอะไรไม่ได้ และคนผิด เราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เช่นกัน
แล้วแบบนี้ จะเป็นคนดีไปเพื่ออะไร …?
จะเคารพกฎไปเพื่ออะไร
สวัสดีครับ คนเลว กลับมาแล้วครับ !!!!!!
เสื่อมศรัทธากับทุกสิ่งทุกอย่าง เบื่อโลกใบนี้ เบื่อประเทศควายๆ กับคนควายๆ ที่หายใจรดบนโลกนี้
อยู่ไปก็รกโลกชิบหาย“
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็น
“เรามองกลางๆ นะเธอ คิดว่าอันนี้น่าจะเรียกร้องไม่ได้จริงๆ ตามกฎคือห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่น
1. เนื่องจากเราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น จะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
2. ตำรวจต่อให้เห็นหลักฐานว่ามีของหล่นจากบ้านหลังดังกล่าวก็ตาม เขาก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็จะย้อนกลับไปว่า เราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ด้วยเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นคนปามาใส่รถเรา แต่ถึงเจ้าของบ้านเขาปามาใส่รถเราจริงๆ เขาก็จะบอกได้ว่า เพราะเราไปจอดรถขวางทางบ้านเขา อันนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ผิด
3. ทางที่ดี เราเอามาจอดบ้านเราดีที่สุด เพราะทั้งหมด ทุกภาพเหตุการณ์ = กลายเป็นเราเองที่ต้องยอมรับมัน เพราะเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้าม เขาไม่ได้ผิดอะไร เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน มันก็เหมือนกับว่า ดวงเราซวยเอง มาหล่นใส่รถเรา
4. ถ้าเจ้าของบ้านเขาไปแจ้งความเอาผิดเรา ว่าไปจอดรถกีดขวางหน้าบ้านเขา อันนี้เขามีสิทธินั้น และก็จะมีสิทธิฟ้องร้องกลับเราได้ด้วย ตามกฎหมาย
**คิดว่าหลายๆ รนน่าจะให้คำตอบ เหมือนกับที่เราให้คำตอบเธอนั่นแหละ ใจเย็นๆ นะเธอ ถ้ามันเล็กๆน้อยๆ ก็ปล่อยผ่านมันไป ถือว่ายังดีที่มันไม่หล่นมาใส่เรา ฟาดเคราะห์ไป เดี๋ยวอะไรดีๆ ก็เข้ามาในชีวิต Take care เด้อสาวัน”
“จำข่าว ทุบรถ กับ ถอยชนออกจากบ้านได้ไหม ศาลตัดสินว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิทำโดยไร้ซึ่งความผิด แถมเจ้าของรถต้องชดใช้ หากเกิดเหตุขึ้นในบ้าน”
“ตามหลักกฎหมาย เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่าเสียหายค่ะ ถึงแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตาม
มันมีข้อกฎหมายอยู่ว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชำรุดบกพร่อง หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ผู้ครอง (ถ้ามี) หรือ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้น จำเป็นต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดเป่ามิให้เกิดความเสียหายแล้ว (ซึ่งการปล่อยบ้านทิ้งไว้จนวัสดุเสื่อมโทรมและร่วงหล่นลงมา ถือว่าเข้าข่ายบำรุงรักษาไม่เพียงพอ)
แนะนำว่า ดูจากรูปรถแล้ว ไม่ได้เกิดความเสียหายเยินมาก ทำสีชิ้นละประมาณ 2,000 ค่ากระจกก็ 4,500-6,000 ถ้าทำเองแล้วจบก็ไม่ต้องเสียเวลาค่ะ
แต่ถ้าหมั่นไส้ จ้างทนายประมาณ 20,000 ค่ะ ไม่ถึง 30,000 แต่อาจต้องใช้เวลากว่าจะจบ”
“ไปออกโหนกระแสไหมครับ อยากให้ได้รับความเป็นธรรมมากๆ จะได้รู้ไปเลย ใครถูก ใครผิด”