"หมอเหรียญทอง" คลายข้อสงสัย! ชูโครงการ "500 บาทแอดมิตทุกโรค" รพ.มงกุฎวัฒนะ ผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงการรักษาฟรี-ไม่ต้องมีใบส่งตัว

หมดปัญหาเตียงเต็ม-รอใบส่งตัว! 'พล.ต.นพ.เหรียญทอง' เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยกับโปรเจกต์ '500 บาทแอดมิตทุกโรค' รพ.มงกุฎวัฒนะเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ จ่ายเพียง 500 บาทเป็นค่าตรวจประเมินเบื้องต้น หากแพทย์ประเมินว่าต้องแอดมิต สามารถนอนรักษาฟรีแบบผู้ป่วยใน (IPD) ได้ทันที ย้ำ! นี่คือ 'บัตรทองแพลทินัม' ทางรอดของคนหาเช้ากินค่ำที่พร้อมพึ่งพาตนเอง เพื่อเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน
วันนี้ (5 ก.ค.) พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความชี้ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะดำเนินโครงการ "500 บาทแอดมิตทุกโรค" ภายใต้สิทธิบัตรทองแพลทินัม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ช่วยลดปัญหาเตียงเต็มและความแออัดจากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยผู้ป่วยชำระเงิน 500 บาทเพื่อเป็นค่าตรวจประเมินอาการเบื้องต้นในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และหากแพทย์พิจารณาตามหลักวิชาการแล้วพบว่ามีข้อบ่งชี้ให้ต้องเข้ารับการรักษาตัว ผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ได้ฟรีทั้งหมดตามสิทธิบัตรทอง (ยกเว้นค่าห้องพักหรือบริการพิเศษนอกสิทธิ) โครงการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยที่พร้อมพึ่งพาตนเองในค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายระดับพรีเมียมสามารถเลือกชำระเงินเพิ่มเติมหรือใช้ประกันส่วนตัวได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ "หมอเหรียญทอง" ได้ระบุข้อความว่า
"โครงการ 500 บาทแอดมิตทุกโรค รพ.มงกุฎวัฒนะ (ไม่ใช่แอดมิตตามอำเภอใจ เราจะแอดมิตตามข้อบ่งชี้ตามดุลพินิจของแพทย์ตามหลักวิชาการเท่านั้น)...เป็นโครงการสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เป็นโครงการย่อยของโครงการบัตรทองแพลทินัม รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยบัตรทองที่ประสบปัญหา รพ.ที่รับส่งต่อเตียงเต็ม-แออัด-ไม่สะดวกในการเข้าถึงการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง-ฯลฯ
500 บาท คือ ค่าอะไร???
คำตอบ คือ ค่าตรวจและค่าบริการผู้ป่วยนอก ตามโครงการบัตรทองแพลทินัม จากการที่ผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต่างๆ จากจังหวัดต่างๆ หรือจากเขตต่างๆ ใน กทม.ตรงมาตรวจรักษากับ รพ.มงกุฎวัฒนะโดยไม่ใช้ใบส่งตัว จึงต้องจ่ายค่าตรวจรักษาก่อนแอดมิตเอง ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร หรือสงสัยว่าเป็นโรคอะไร มีข้อบ่งชี้หรือจำเป็นต้องแอดมิตนอนรักษาตัวใน รพ.หรือไม่
เมื่อแพทย์ตรวจแล้วเห็นอาการเจ็บป่วยที่ต้องสงสัยนั้นมีเค้าโครงเจ็บป่วยจริงก็จะรับตัวแอดมิตเข้านอน รพ.ไว้ก่อน อย่างน้อยก็เพื่อสังเกตอาการให้แน่ชัดเพิ่มขึ้นเสียก่อน หากไม่พบเหตุการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องนอน รพ. แพทย์ก็จะรีบจำหน่ายออกจาก รพ.ให้กลับบ้านโดยเร็ว
ทำนองเดียวกับการที่ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่ามีเค้าโครง มีมูลก็จะประทับรับฟ้องไว้ก่อน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หากกระบวนการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุจริงก็ยกฟ้องจำหน่ายคดีต่อไป
สำหรับค่ารักษาตัวเมื่อแอดมิตเข้าเป็นผู้ป่วยใน หรือ In Patient นั้น ผู้ป่วยบัตรทองจากทุกเขตของ กทม. ทุกจังหวัด ทุกภาคของประเทศสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ไม่ต้องจ่าย ยกเว้นการใช้บริการนอกสิทธิหรือเกินสิทธิ เช่น ห้องพักพิเศษปรับอากาศ เป็นต้น
ยังมีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่อยู่ในกรุงเทพฯ อีกจำนวนมากที่ไม่เข้าใจโครงการ 500 บาทแอดมิตทุกโรค โครงการย่อยของโครงการบัตรทองแพลทินัม รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว แต่ต้องกัดฟันพึ่งตนเองบ้าง จ่ายเงินเอง ราคาถูก ราคา รพ.รัฐ
อย่างไรก็ตาม โครงการบัตรทองแพลทินัม รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ใช่โครงการเลิศเลอนะครับ แค่มีคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ สะดวกสำหรับผู้ป่วยบัตรทองที่ไม่ร่ำรวย หาเช้ากินค่ำ กัดฟันพึ่งตนเองได้เท่านั้น
ผู้ป่วยบัตรทองที่มีฐานะ หากต้องการใช้สิทธิบัตรทอง ก็อัปเกรดจ่ายค่าห้องพิเศษ - ค่าบริการพิเศษ - ยาเวชภัณฑ์พิเศษ เพิ่มเติมเอง แต่หากยังต้องการบริการแบบพิเศษ สะดวก สบายในระดับ 'พรีเมียม' ก็จ่ายเงินเองหรือใช้ประกันเอกชน ซึ่งเราก็ยังคิดค่าบริการไม่แพง 'พรีเมียมของ รพ.มงกุฎวัฒนะก็ยังราคาถูก' แต่สะดวก รวดเร็วกว่า 'บัตรทองแพลทินัม' ครับ
"พรีเมียม เยี่ยมกว่า แพลทินัม ... แพลทินัม สำหรับผู้ป่วยบัตรทองกัดฟันพึ่งตนเอง""