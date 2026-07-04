ปอยเปตสยอง! พบชิ้นส่วนศพต่างชาติถูกตัดหัวยัดถุงดำ ทิ้งกลางป่าใกล้ตัวเมือง

วันนี้ (4 ก.ค.) Khmer Times สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า ชาวบ้านได้พบชิ้นส่วนศพมนุษย์ ซึ่งรวมถึงศีรษะที่ถูกตัดขาดอย่างน้อย 2 ศีรษะ ถูกยัดใส่กระสอบและนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ป่าใกล้เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
ชิ้นส่วนศพดังกล่าวถูกพบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม บริเวณพื้นที่ป่าใกล้ถนนสายตะวันออก ในหมู่บ้านนองธมาร์เมียส (Nong Thmar Meas) ตำบลผสาร์กันดาล (Phsar Kandal)
ชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่หลังพบสุนัขกำลังลากสิ่งที่คาดว่าเป็นชิ้นส่วนศพมนุษย์ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าว
ตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นชาวต่างชาติ โดยศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมาก และมีรอยสักบนร่างกาย ซึ่งอาจเป็นเบาะแสสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดบันเตียเมียนเจย และตำรวจเมืองปอยเปตได้เข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของคดีต่อไป