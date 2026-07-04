“สภากาชาดไทย” ตามหาทายาทหญิงวัย 82 ปี เสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินไว้ หากไร้ผู้แสดงตนมรดกตกเป็นของแผ่นดิน

สภากาชาดไทยออกประกาศตามหาทายาทของ “นางสาวพัชรา อินทรสุข” ผู้พำนักอาคารสว่างคนิเวศ ซึ่งเสียชีวิตและทิ้งทรัพย์สินไว้ ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินลักษณะคล้ายทองคำ พร้อมเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมมาแสดงตัวภายใน 30 วัน หากไม่มีผู้มาติดต่อรับสิทธิตามกำหนด ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้เป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
วันนี้ (4 ก.ค.) เพจ “สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย” ได้เผยแพร่ประกาศสำนักบริหารกลางสภากาชาดไทย ที่ 2/2569 เรื่อง "ตามหาทายาทของนางสาวพัชรา อินทรสุข" ซึ่งเป็นผู้พำนักในอาคารสว่างคนิเวศ และได้เสียชีวิตลง โดยทิ้งทรัพย์สินไว้จำนวนหนึ่ง แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อทายาทได้
จากประกาศระบุว่า นางสาวพัชรา อินทรสุข อายุ 82 ปี เป็นผู้สนับสนุนโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสภากาชาดไทย และได้เข้าพักอาศัยในอาคารสว่างคนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 จนกระทั่งเสียชีวิต หลังจากที่ผู้พำนักเสียชีวิต ทางอาคารสว่างคนิเวศได้ตรวจสอบห้องพักและพบทรัพย์สินของผู้วายชนม์ ประกอบด้วย สมุดบัญชีเงินฝาก, ทรัพย์สินลักษณะคล้ายทองคำ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากทางอาคารฯ ไม่สามารถติดต่อทายาทของนางสาวพัชราได้ จึงได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมมาแสดงตน
เงื่อนไขสำคัญ: ทายาทต้องติดต่อและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเป็นทายาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และไม่มีทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมมาแสดงตน สภากาชาดไทยจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของแผ่นดินต่อไป
สำหรับผู้ที่คาดว่าเป็นทายาทหรือมีเบาะแส สามารถติดต่อได้ที่ สถานที่ สำนักบริหารกลางสภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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