อาลัย "แม่กุหลาบ" ตำนานโมจิ-ไดฟูกุ ของฝากชื่อดังเมืองนครสวรรค์ เสียชีวิตแล้ว

ชาวนครสวรรค์ร่วมอาลัย หลัง “คุณแม่กุหลาบ” ผู้ก่อตั้งแบรนด์โมจิ–ไดฟูกุ “แม่กุหลาบ” ของฝากชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว ลูกค้า และแฟนคลับที่ร่วมรำลึกถึงผู้สร้างตำนานขนมคู่เมืองปากน้ำโพ พร้อมเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ (4 ก.ค.) เกิดข่าวเศร้าและสร้างความอาลัยให้กับชาวนครสวรรค์โดยเฉพาะแฟนๆขนมไทย เมื่อมีการรายงานว่า "คุณแม่กุหลาบ" ผู้ก่อตั้งและสร้างตำนานขนมโมจิและไดฟูกุ "แม่กุหลาบ" ของฝากขึ้นชื่อระดับประเทศของจังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ
โดย เพจไดฟูกุแม่กุหลาบ ระบุข้อความว่า "ขอเรียนเชิญ ร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ แม่กุหลาบ (คุณแม่เจริญรัตน์ อภิวัชร์ชานนท์) 3 ก.ค. 2569 ตำนานขนมโมจิ แม่กุหลาบ... (คุณแม่เจริญรัตน์ อภิวัชร์ชานนท์) เป็นกำลังใจให้โกบอยและครอบครัวครับ
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่เจริญรัตน์ อภิวัชร์ชานนท์ วันนี้ 3 ก.ค. 2569 | เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 1 วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง (วัดเขากบ) เจ้าภาพขอความกรุณา สวมชุดสีขาว,ครีม มาร่วมในงานเพื่อเป็นภาพความทรงจำที่อบอุ่นในช่วงไว้อาลัย"
สำหรับ "ขนมแม่กุหลาบ" ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์บุกเบิกและเป็นสัญลักษณ์ของฝากที่ใครก็ตามเมื่อเดินทางผ่านหรือแวะเวียนมายังจังหวัดนครสวรรค์ จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากเสมอ การจากไปของคุณแม่กุหลาบในครั้งนี้จึงนับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้สร้างตำนานขนมเซเลบแห่งเมืองปากน้ำโพ