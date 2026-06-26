นิกกี้อึ้ง! เพื่อนส่งเสื้อบอลให้ 2 พัน เจอเรียกเก็บภาษี 6 พัน ก่อนเฉลยความจริง ค่าชิปปิ้งตัวการหลัก (ชมคลิป)

ชาวเน็ตแห่ตกใจหลัง “นิกกี้ ณฉัตร” โพสต์บ่นโดนเรียกเก็บเงินรับพัสดุกว่า 6,000 บาท ทั้งที่เพื่อนส่งเสื้อฟุตบอลจากต่างประเทศมาให้เพียง 2 ตัว ก่อนเจ้าตัวเปิดใบเสร็จชี้แจง พบภาษีอากรอยู่ที่ราว 2,000 บาทเท่านั้น ส่วนยอดที่เหลือเป็นค่าบริการของตัวแทนนำเข้า ทำให้หลายคนเข้าใจตรงกันว่าต้นเหตุของบิลพุ่งไม่ใช่ภาษีเพียงอย่างเดียว
วันนี้ (26 มิ.ย.) "นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์" พิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดี ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่น เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยเรื่องราวสุดอึ้งหลังจากได้รับพัสดุเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติอังกฤษที่เพื่อนส่งมาให้จากต่างประเทศ แต่กลับต้องเจอเรียกเก็บเงินปลายทางสูงลิ่วจนเจ้าตัวถึงกับขำแห้ง
ในตอนแรก นิกกี้ได้โพสต์ภาพตนเองขณะกำลังถือห่อพัสดุ พร้อมระบุข้อความเชิงประชดประชันว่า "เพื่อน ส่งเสื้อมาให้ 2000 บาท โดนค่า ภาษี 6000 !!!!! 555555555555 ดีๆ ประเทศจะได้รวยๆ ครับ" ซึ่งทำให้แฟนๆ และชาวเน็ตต่างตกใจและพากันตั้งคำถามว่าทำไมค่าภาษีถึงแพงกว่ามูลค่าของจริงถึง 3 เท่าตัว
อย่างไรก็ตาม ต่อมานิกกี้ได้อัปเดตคลิปเพิ่มเติมพร้อมโชว์ใบเสร็จชี้แจงรายละเอียดในเอกสารให้ดูชัดๆ ตามภาพ เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด โดยระบุว่าเสื้อที่ได้มานั้นมีจำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,092 บาท และเมื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายยอดรวมทั้งหมด 6,357 บาท พบว่าจริงๆ แล้วแบ่งเป็นค่าภาษีอากร 2,184 บาท ส่วนที่เหลืออีก 4,173 บาทนั้นเป็นค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายของตัวแทนนำเข้า (ชิปปิ้ง) งานนี้ทำเอาเจ้าตัวและแฟนคลับถึงกับบางอ้อว่าที่ยอดพุ่งไปเกือบ 6,400 บาท เป็นเพราะค่าบริการจัดการของตัวแทนฝั่งเอกชนนั่นเอง
ล่าสุด ทางสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้ามาโพสต์ข้อความชี้แจงใต้โพสต์ดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน โดยระบุว่า ยอดเรียกเก็บรวม 6,357 บาทนั้น ประกอบด้วยค่าภาษีอากร 2,184 บาท และค่าดำเนินการของตัวแทนออกของ 4,173 บาท ซึ่งในส่วนของภาษีอากร เจ้าหน้าที่ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยใช้ราคา CIF (ราคาสินค้า รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยระหว่างประเทศ) เป็นฐานในการประเมิน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนทางอากาศมีค่าขนส่งที่สูงกว่ารูปแบบอื่น จึงส่งผลให้มูลค่า CIF สูงขึ้นตามค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริง การประเมินภาษีจึงเป็นการดำเนินการตามข้อมูลจริง มิได้ประเมินมูลค่าสินค้าสูงเกินจริงแต่อย่างใด พร้อมทิ้งท้ายว่าหากผู้นำเข้าประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางสำนักงานฯ ได้โดยตรง และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการต่อไป
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