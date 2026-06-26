ไทยพาคณะ AOT ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ดูข้อเท็จจริงผลกระทบทุ่นระเบิด ภูมะเขือ-ปราสาทพระวิหาร

ไทยเปิดชายแดนรับคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT-TH ) ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบทุ่นระเบิด พื้นที่ปราสาทพระวิหาร ภูมะเขือ และชุมชนชายแดน บ้านภูมิซรอล ย้ำโปร่งใส-ยึดหลักมนุษยธรรม คุ้มครองประชาชน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 มิ.ย.) กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่สองได้นำ คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (ASEAN Observer Team – Thailand: AOT-TH) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสังเกตการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคณะประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 13 นาย ประกอบด้วยผู้แทนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมหลายจุดสำคัญ เริ่มจากพื้นที่ภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณผามออีแดง เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้โบราณสถานปราสาทเขาพระวิหาร ตลอดจนสำรวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ยังได้ลงพื้นที่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนจากการใช้อาวุธวิถีโค้งและจรวด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ตลอดการปฏิบัติภารกิจ คณะผู้สังเกตการณ์ได้แสดงความสนใจต่อข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากพื้นที่ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และรับทราบความพยายามของหน่วยงานฝ่ายไทยในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการดำเนินการภายใต้หลักมนุษยธรรมและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
การเปิดพื้นที่ให้คณะผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติเข้าติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความโปร่งใส ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศ ควบคู่กับการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองประชาชนและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง