ตร.นาจอมเทียน ช่วยแม่วัย 14 เพิ่งคลอดลูก 2 สัปดาห์ ถูกแฟนใจร้ายไล่ออกจากบ้าน ไร้เงินติดตัว

ชื่นชมน้ำใจตำรวจ สภ.นาจอมเทียน หลังช่วยเหลือแม่วัย 14 ปี หลังถูกแฟนหนุ่มไล่ออกจากบ้านพร้อมลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง 2 สัปดาห์ โดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว ล่าสุดตำรวจรุดช่วยซื้อตั๋วรถโดยสารพร้อมมอบเงินสำรองเดินทาง ส่งตัวกลับบ้านเกิด จ.กาญจนบุรี อย่างปลอดภัยแล้ว
วันนี้ (26 มิ.ย.) เพจ “สภ.นาจอมเทียน” รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวอายุ 14 ปีรายหนึ่ง ซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างถึงที่สุด หลังเพิ่งคลอดลูกได้เพียง 2 สัปดาห์ แต่กลับถูกแฟนไล่ออกจากบ้านจนไม่มีเงินติดตัว และพยายามหาทางกลับบ้านเกิดที่ จ.กาญจนบุรี
โดยทางเพจระบุว่า “ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน ยื่นมือช่วย “แม่วัย 14 ปี” หลังเพิ่งคลอดลูกได้เพียง 2 สัปดาห์ แต่ถูกแฟนไล่ออกจากบ้าน ไม่มีเงินติดตัว และต้องการกลับบ้านเกิดที่ จ.กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่รีบให้การช่วยเหลือ พาไปซื้อตั๋วรถโดยสาร พร้อมมอบเงิน 1,000 บาท ไว้เป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อให้ได้กลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย
อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่สะท้อนน้ำใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนในยามคับขัน”