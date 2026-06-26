ลอนดรี้บาร์ เดินหน้าเชื่อมเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาคครั้งสำคัญ! ตอกย้ำความสำเร็จแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักชั้นนำของไทย ต้อนรับคณะ PERNAS จากมาเลเซีย พร้อมลุยเวทีธุรกิจนานาชาติที่ไต้หวัน หลังสร้างผลงานเด่นใน TFBO 2026

ลอนดรี้บาร์ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักของประเทศไทย หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนและผู้สนใจธุรกิจภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO) 2026 พร้อมได้รับเกียรติจาก PERNAS องค์กรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ในการนำคณะผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงได้รับโอกาสเข้าร่วมงาน Taiwan Service Industry Business Matchmaking Meetings 2026 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน สะท้อนถึงบทบาทขององค์กรที่มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าเชื่อมต่อเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
โดยภายในงาน TFBO 2026 ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญด้านแฟรนไชส์และการลงทุนของประเทศไทย ลอนดรี้บาร์ได้นำเสนอแนวคิด “Elevating Hygiene Standard for Communities Throughout Thailand” หรือ “ยกระดับสุขอนามัยให้ทุกชุมชนทั่วประเทศ” ผ่านโมเดลธุรกิจ Hygienic Laundromat ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสุขอนามัย เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการแฟรนไชส์อย่างครบวงจร
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำยาสูตรเฉพาะ LaundryBar X Fineline ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างลอนดรี้บาร์และบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน (Fineline) เพื่อพัฒนาน้ำยาสูตรเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม โดยใช้เวลากว่า 2 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจร้านสะดวกซัก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติภายในร้านลอนดรี้บาร์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยของร้านสะดวกซักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในทุกขั้นตอนการให้บริการ นอกจากนี้ ลอนดรี้บาร์ยังได้ตอกย้ำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจร้านสะดวกซัก ผ่านความร่วมมือกับ IPSO ภายใต้ Alliance Laundry Systems ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมร้านสะดวกซักในระยะยาว
ปัจจุบัน ลอนดรี้บาร์มีเครือข่ายมากกว่า 350 สาขาทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการวิเคราะห์ทำเล การออกแบบร้าน การติดตั้งเครื่องจักร การฝึกอบรม การตลาด ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และทีมช่างเทคนิค เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายทั่วประเทศ
จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลอนดรี้บาร์ยังได้รับการยอมรับในฐานะกรณีศึกษาด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดต่างประเทศ โดยล่าสุด PERNAS (Perbadanan Nasional Berhad) องค์กรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ได้คัดเลือกลอนดรี้บาร์เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบสำหรับโครงการศึกษาดูงาน “Industrial Visit to LaundryBar Thai” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารเครือข่ายแฟรนไชส์ การสร้างความร่วมมือระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี การเลือกทำเล การบริหารจัดการสาขา การปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ลอนดรี้บาร์สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย การได้รับเลือกจาก PERNAS ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของลอนดรี้บาร์ในฐานะองค์กรที่สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครือข่ายแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านแฟรนไชส์ในระดับภูมิภาค
ขณะเดียวกัน ลอนดรี้บาร์ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมงาน Taiwan Service Industry Business Matchmaking Meetings 2026 ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจบริการ นักลงทุน และองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากนานาประเทศ
พิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จจากงาน TFBO 2026 การได้รับเกียรติจาก PERNAS ในการเข้ามาศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมเวทีธุรกิจระดับนานาชาติที่ประเทศไต้หวัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลอนดรี้บาร์ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการขยายสาขา แต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบแฟรนไชส์และผู้ลงทุนในระยะยาว”
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ลอนดรี้บาร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาสำหรับคณะผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย เพราะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานการดำเนินงาน และการสนับสนุนผู้ลงทุนที่เราสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จขององค์กร แต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของเจ้าของแฟรนไชส์ทุกสาขาที่เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์”
ทั้งนี้ ลอนดรี้บาร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และผลักดันลอนดรี้บาร์สู่การเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากลในอนาคตต่อไป