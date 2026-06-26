HARLEY ไลฟ์สไตล์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ เตรียมจัดงาน Private Birthday Celebration ครั้งแรก ณ One Bangkok

HARLEY หรือ จารุวัฒน์ หารชัยพา ไลฟ์สไตล์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เตรียมจัดงาน “HARLEY Private Birthday Celebration” เป็นครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ One Bangkok Ultra Screen ชั้น 5 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับแฟนคลับ อินฟลูเอนเซอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเส้นทางการเติบโต
ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและภาพลักษณ์ที่สะท้อนความทันสมัยในสาย Fashion, Beauty และ Lifestyle ประกอบกับฐานผู้ติดตามบน Tiktok กว่า 222,000 คน และยอดรับชมคอนเทนต์รวมหลายล้านครั้ง ทำให้ HARLEY กลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ติดตามและแบรนด์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
หลายคนรู้จัก HARLEY จากบทบาทในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาภาพลักษณ์สู่การเป็นไลฟ์สไตล์ครีเอเตอร์ที่น่าจับตามอง ด้วยแนวทางการนำเสนอที่สะท้อนตัวตน ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่
สำหรับงาน HARLEY Private Birthday Celebration ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงงานฉลองวันเกิดเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเติบโตในเส้นทางสายคอนเทนต์และไลฟ์สไตล์ โดยภายในงานจะมีการรวมตัวของแขกผู้มีเกียรติ อินฟลูเอนเซอร์ KOL สื่อมวลชน และแฟนคลับ เพื่อร่วมเก็บภาพบรรยากาศและสร้างความทรงจำในค่ำคืนสุดพิเศษร่วมกัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะพูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุน รวมถึงการต่อยอดความร่วมมือในกลุ่ม Fashion, Beauty, Lifestyle และแบรนด์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ HARLEY ในอนาคต
จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ KOL และพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมเก็บภาพบรรยากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำครั้งสำคัญนี้
• งาน HARLEY Private Birthday Celebration
• วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
• เวลา 17.00 – 22.00 น.
• ณ One Bangkok Ultra Screen ชั้น 5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงาน https://forms.gle/rj6K4C9Nv6uZqEx47
(ลงทะเบียนเข้างานฟรี | รับของที่ระลึก)
“ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำ ร่วมฉลองวันเกิด HARLEY ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมมินิคอนเสิร์ต กิจกรรมพิเศษ และช่วงเวลาสุดประทับใจที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปีนี้”