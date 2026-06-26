ททท. เลือกเทคโนโลยี AI Photo Booth จาก IDO360 สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยในงาน "Sawasdee Seoul Thai Festival 2026" ณ กรุงโซล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน "Sawasdee Seoul Thai Festival 2026" ณ บริเวณ Cheonggye Plaza และคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) ใจกลางกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้แนวคิด "Land of Living Creativity" เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ เอกลักษณ์ และศักยภาพของประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมร่วมสมัย ความคิดสร้างสรรค์ และซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ภายในงาน ททท. ได้นำเทคโนโลยี AI Photo Booth มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ภาพถ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยเลือกใช้บริการ Ultrareal AI Photo Booth Experience จาก IDO360 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสมิติใหม่ของการนำเสนอการท่องเที่ยวไทยผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสร้างภาพถ่าย AI สมจริง (Photorealistic AI) ในหลากหลายธีมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลสำคัญ โดยระบบสามารถสร้างภาพที่ให้รายละเอียดเสมือนภาพถ่ายมืออาชีพ ช่วยถ่ายทอดบรรยากาศและประสบการณ์ของประเทศไทยในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ
ตลอดการจัดงาน กิจกรรม Ultrareal AI Photo Booth Experience ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชาวเกาหลี ชาวต่างชาติ และคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ โดยหลายคนให้ความสนใจกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
การนำ AI Photo Booth มาใช้ภายในงานครั้งนี้ สะท้อนแนวทางของ ททท. ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารเรื่องราวการท่องเที่ยวไทยและสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ IDO360 ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการระบบ ได้ร่วมสนับสนุนการนำเสนอประสบการณ์ดังกล่าวผ่านเทคโนโลยี Ultrareal AI Photo Booth ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงประสบการณ์