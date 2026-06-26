เพจดังแฉ! รายชื่อสอบติดข้าราชการท้องถิ่น นามสกุลคุ้น-เครือญาติคนดังเพียบ

สะเทือนโซเชียล! เพจดังเปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่น พร้อมเปิดปมสายสัมพันธ์ผู้มีอำนาจ นักการเมือง และข้าราชการระดับสูงหลายราย จนชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการสอบ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม
วันนี้ (26 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก "ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย" ได้โพสต์ภาพใบประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งสร้างความสะดุดตาให้กับผู้พบเห็น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยทางเพจได้ระบุข้อความสั้นๆ แต่เจ็บแสบว่า "สายสัมพันธ์ใกล้ชิด มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย"
ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดความเชื่อมโยงของผู้ที่สอบได้ในลำดับต่างๆ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลมีสี ข้าราชการระดับสูง รวมถึงนักการเมืองชื่อดังหลายราย ดังนี้
เปิดลายแทงลำดับผู้สอบได้-สายสัมพันธ์คนดัง
อันดับที่ 1 เลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่ง
อันดับที่ 2 ผู้มีนามสกุลเดียวกับเลขานุการของ รมต.พิพัฒน์
อันดับที่ 4 น้องสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับที่ 6 บุตรของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว)
อันดับที่ 8 บุตรของอดีต สว. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสายบุรี และเป็นคนสนิทของอธิบดี
อันดับที่ 9 บุตรของข้าราชการในสังกัดกรมประมง
อันดับที่ 11 สามีของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดสตูล (พื้นที่ฐานเสียงพรรคสีน้ำเงิน)
อันดับที่ 12 ผู้เคยปฏิบัติงานที่เดียวกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สำนักงานจังหวัดสงขลา
อันดับที่ 15 เครือญาติของผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย จังหวัดนราธิวาส
อันดับที่ 16 พี่สาวของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับที่ 19 บุตรชายของอดีต สส. นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดสอบในครั้งนี้ ว่าเหตุใดผู้ที่สอบผ่านในลำดับต้นๆ จึงมีแต่นามสกุลที่คุ้นตา และมีความเกี่ยวโยงกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองแทบทั้งสิ้น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความกระจ่างแก่สังคมต่อไป