ปมโกงสอบท้องถิ่นลึกขึ้น! พบไฟล์ผลสอบ 23 ตำแหน่งมีร่องรอยสร้างจากบัญชีเดียว เร่งตรวจคอมต้นทาง

คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยผลวิเคราะห์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจากไฟล์ประกาศผลสอบ 23 ตำแหน่ง พบ Metadata ระบุไฟล์ถูกสร้างและ Export จากคอมพิวเตอร์กับบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกัน ชี้ข้อสังเกตว่าการแก้ไขรายชื่ออาจเกิดขึ้นตั้งแต่ไฟล์ต้นฉบับก่อนแปลงเป็น PDF ขณะที่หน่วยงานตรวจสอบเร่งตรวจสอบอุปกรณ์และประวัติการแก้ไขไฟล์ เพื่อคลี่คลายเส้นทางขบวนการทุจริตมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป.สนธิกำลังร่วมกับ ป.ป.ช.บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ทลายเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับชาติ หลังพบพฤติการณ์เรียกรับสินบนรายละ 350,000-800,000 บาท แลกกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอบผ่าน โดยยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายการ ซึ่งถูกดัดแปลงไปแล้วกว่า 2,000 ราย สร้างความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท โดยมีผู้อำนวยการระดับสูงของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญ ทั้งนี้ ป.ป.ช.จะมีการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ล่าสุด วันนี้ (26 มิ.ย.) เพจ “ชมรมต้านทุจริต” ออกมาโพสต์การวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) จากชุดข้อมูล Metadata ของไฟล์ประกาศผลสอบทั้ง 23 ตำแหน่ง ยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออก (Export) เป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทาง (EOF = 2)
ซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิง ร่องรอยทางดิจิทัลนี้บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกรายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับ (Excel) ก่อนการแปลงไฟล์ สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสั่งทำกระดาษคำตอบปลอมย้อนหลังให้สอดคล้องกับผลประกาศ
ดังนั้น กุญแจสำคัญในการดำเนินคดีคือการเร่งอายัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้นทางเพื่อตรวจสอบประวัติการแก้ไขไฟล์ (Version History) ซึ่งจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงลำดับเหตุการณ์และมัดตัวผู้กระทำผิดตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ ปิดประตู "ลอยตัว"! เปิดหลักฐาน Digital Forensics มัดแน่น "ปฏิบัติการยัดชื่อก่อนกด Export PDF"
STRONG เราได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตาราง Metadata (ประวัติการสร้างไฟล์) ของประกาศผลสอบทั้ง 23 ตำแหน่ง ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่อง "หน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เอง" ออกไปได้ทันที!
1. หลักฐานมัดตัว: ไฟล์เกิดออกมาจากสายพานเดียวกัน 100%
จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่รหัส 12_201 ถึง 12_229 พบว่า: ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft® Excel® LTSC เหมือนกันทั้งหมด
มีชื่อผู้สร้าง (Author) เป็นบัญชีเดียวกันคือ buranee pareroach
ถูกรันคำสั่ง Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 19 ก.พ. 2026 ช่วงเวลา 15:39 - 15:47 น.
ที่สำคัญที่สุดคือค่า EOF = 2 ตรงกันทุกไฟล์ ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่า ไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียว!
2. ถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทาง... แปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหม?
คำตอบคือ "ตรงกันข้ามครับ!" หลักฐานนี้แปลว่า “ถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริง... กระบวนการยัดชื่อนั้น ถูกทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับ .xlsx ก่อนจะกดปุ่มแปลงเป็น PDF แล้วครับ!”
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟล์บางตำแหน่ง (เช่น นิติกร 12_204) ถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่น ๆ เพราะมันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลาย ก่อนจะส่งออกเป็น PDF นั่นเอง
3. เชื่อมโยงจิ๊กซอว์ "จ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลัง"
เมื่อประกาศผล PDF ล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมโกงจะรู้ยอดจำนวนคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันที หลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้าน ดำเนินการ "ศัลยกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ" ย้อนหลังให้คะแนนตรงกับประกาศ เพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนขอตรวจสอบ!
ตู้เซฟอาจจะล็อกหลักฐานทางกายภาพได้ แต่ "ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัล" ไม่เคยโกหกใคร!
ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง: โปรดอายัดและเจาะลึกคอมพิวเตอร์ที่ใช้บัญชี buranee pareroach ในการกด Export ไฟล์ชุดนี้ และตรวจสอบประวัติการแก้ไข (Version History) ของไฟล์ต้นฉบับ Excel ด่วนที่สุด!“