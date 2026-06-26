“สีนวล” K9 ฮีโร่สี่ขา โชว์สกิลบินเดี่ยว ฝึกซ้อมร่วมโดรนกู้ภัยทลายข้อจำกัดพื้นที่เข้าถึงยาก

เพจ ‘K9 USAR THAILAND’ เผยภาพ “สีนวล” สุนัขกู้ภัย เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการกลางเวหากับ “อากาศยานไร้คนขับ (Drone)” จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภารกิจวิกฤตในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไม่ถึง
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. เพจ “K9 USAR THAILAND“ เผยภาพ “น้องสีนวล” สุนัขกู้ภัยสายพันธุ์ลาบราดอร์ เข้าฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต
การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาต่อยอดอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
K9 USAR THAILAND ขอขอบพระคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการฝึกในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศ