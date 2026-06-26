นักวิชาการกางหลักฐานทะเบียนราษฎร ทวงความเป็นธรรมให้ชาวบ้านทับลาน ชี้อย่ามองแค่ พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับเดียว

ชาวบ้านงัดไพ่เด็ด โชว์ 'ทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชนรุ่นเก่า' ยืนยันชัดเจนว่าตั้งรกรากทำกินมาก่อนประกาศเขตอุทยานฯ งานนี้นักวิชาการออกโรงหนุนชี้ชัด ทะเบียนราษฎรคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีผลทางกฎหมาย รัฐจะหลับตาข้างเดียวแล้วใช้แค่ พ.ร.บ.อุทยานฯ มาชี้ขาดไล่ที่ไม่ได้
จากกรณี ท่ามกลางกระแสการรณรงค์ #Saveทับลาน ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ล่าสุดนางงามและนักแสดงสาว “อิงฟ้า วราหะ” ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ร่วมส่งเสียงปกป้องผืนป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ทั้งนี้ ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพหลักฐานทางราชการเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบ ภบท.5 ของชาวบ้านตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอ้างว่าชุมชนมีการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีการเปลี่ยนชื่อและเขตการปกครองหลายครั้งตั้งแต่ปี 2516–2535
แต่พื้นที่อยู่อาศัยและทำกินยังคงอยู่เดิม ชาวบ้านจึงนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงเพื่อยืนยันว่าชุมชนมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ และต้องการให้ภาครัฐพิจารณาสิทธิและผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า หลักฐานทะเบียนราษฎรซึ่งมีประวัติศาสตร์การบังคับใช้มาอย่างยาวนาน ถือเป็นเครื่องยืนยันสำคัญทางกฎหมายที่พิสูจน์ว่าชาวบ้านทับลานได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่มาก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
ดังนั้น การพิจารณาและแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับลานจึงไม่ควรยึดติดการบังคับใช้เพียง พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับเดียว แต่ต้องบูรณาการข้อกฎหมายอื่นอย่างกฎหมายทะเบียนราษฎรมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมและสะท้อนข้อเท็จจริงที่ประชาชนมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์พื้นที่นั้น