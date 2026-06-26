“น้าต๋อยเซมเบ้” สุดช้ำ! ลงทุนอสังหาฯ ภูเก็ต สูญเงินเก็บทั้งชีวิต วอนผู้เสียหายรวมตัวสู้

ตำนานนักพากย์ไทย “น้าต๋อยเซมเบ้” โพสต์เศร้า “ไม่คิดว่าจะต้องมาโพสต์แบบนี้” หลังนำเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตร่วมลงทุนกับลูกชายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังย่านหาดไนหาน จ.ภูเก็ต แต่สุดท้ายกลับถูกลอยแพ ไม่ได้ทั้งเงินต้นและผลตอบแทนคืน จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจและครอบครัว ล่าสุดเจ้าตัวประกาศเดินหน้ารวบรวมหลักฐาน พร้อมตามหาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกัน เพื่อลุยดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
วันนี้ (26 มิ.ย.) เพจ “น้าต๋อยเซมเบ้ Fanpage” นักพากย์การ์ตูนและภาพยนตร์ระดับตำนานของเมืองไทย ออกมาโพสต์ข้อความตามหาผู้เสียหายร่วมเพื่อเตรียมดำเนินการทางกฎหมาย หลังจากตนและลูกชายนำเงินเก็บไปลงทุนกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังย่านหาดไนหาน จังหวัดภูเก็ต
แต่กลับไม่ได้รับเงินต้นคืนและไร้ผลตอบแทนตามสัญญา จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อครอบครัวและธุรกิจส่วนตัว โดยย้ำว่าโพสต์นี้ไม่มีเจตนาโจมตีฝ่ายใด แต่เป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาทางออกตามกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องมาโพสต์อะไรแบบนี้ครับ
หลายปีก่อน ผมและลูกชายตัดสินใจนำเงินเก็บเกือบทั้งหมดไปลงทุนกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหาดไนหาน จังหวัดภูเก็ต ด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์ ชื่อเสียง และคำอธิบายเรื่องผลตอบแทนในตอนนั้น
แต่วันนี้…
ผมไม่ได้รับทั้งผลตอบแทน และเงินต้นตามที่ตกลงไว้
และกำลังได้รับผลกระทบหนักมากทั้งเรื่องธุรกิจและครอบครัว
ตอนนี้ผมกำลังพยายามรวบรวมข้อมูล และมองหาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และหาทางดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้องร่วมกัน
หากมีใครเคยลงทุนในโครงการลักษณะใกล้เคียงกัน
หรือรู้จักผู้ที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกัน
สามารถ inbox มาพูดคุยกันได้ครับ
โพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือกล่าวหาบุคคลใด
เพียงต้องการตามหาผู้ได้รับผลกระทบ และหาทางออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ขอบคุณทุกคนมากครับ
#ไม่น่าเลย“