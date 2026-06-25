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เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักภายใต้แบรนด์ คานิว่า (KANIVA) สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย ด้วยการเปิดตัวงาน "Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniva" ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 อย่างภาคภูมิใจ

โดยในปีนี้ได้มีการยกระดับรูปแบบการจัดงานจากงานแสดงสินค้าแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็น Dog Community Festival เฟสติวัลเพื่อคนรักสุนัขครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทรนด์ Pet Humanization หรือพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวที่กำลังได้รับความนิยมในระดับโลก

คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้เปรียบเสมือนวัยที่เติบโตอย่างเต็มที่และแข็งแรง ทางอิมแพ็คจึงได้ร่วมมือกับแบรนด์คานิว่าตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 100 ราย ในการเนรมิตพื้นที่จัดงานให้เป็นคอมมูนิตี้ระดับ World Class อย่างแท้จริง

ไฮไลต์สำคัญที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อตอกย้ำการพลิกโฉมเป็นเฟสติวัลในปีนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรม Kaniva x Dusit Thani College Exclusive Dining การเปิดประสบการณ์มื้ออาหารสุดหรูระดับ Fine Dining ที่รังสรรค์เมนูพิเศษให้เจ้าของและสุนัขได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันอย่างเหนือระดับ

ตามมาด้วย The Puppy School คลาสเรียนรู้จิตใจและสรีระของลูกสุนัขจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ The Magic Treatment ศาสตร์การบำบัดเพื่อเพิ่มพลังความผ่อนคลายให้กับสุนัขด้วยศาสตร์เรกิและคลื่นเสียงบำบัด นอกจากนี้ภายในงานยังคงให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำหมัน รวมถึงการจัดการประกวดกรูมมิ่งระดับนานาชาติอย่างครบครัน

ทางด้าน คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักภายใต้แบรนด์ KANIVA กล่าวเสริมว่าคานิว่ามีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงด้วยโภชนาการที่ดีมาโดยตลอดการผนึกกำลังกับอิมแพ็คในครั้งนี้จึงเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆสู่การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทยให้เข้าถึงหัวใจของคนรักสุนัขและแมวมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ คานิว่ายังได้นำเสนอแคมเปญปรากฏการณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ Kaniva No Pet Beauty Standard เพื่อสื่อสารว่าสุนัขทุกตัวมีความสวยงาม มีเสน่ห์และมีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง โดยปราศจากกรอบของสายพันธุ์หรือมาตรฐานใดๆมาเป็นตัวตัดสิน ภายในงานจึงมีการจัด Runway Show ที่เปิดโอกาสให้น้องหมาและน้องแมวได้อวดความน่ารักในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตนเอง พร้อมด้วยกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์คุณภาพของคานิว่าที่เตรียมมามอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานทุกคน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ความสุขแบบไร้ขีดจำกัด

สามารถเข้าร่วมงาน Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniva ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร ที่พร้อมต้อนรับคนรักสัตว์เลี้ยงทุกท่านอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ที่สุด













เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization
เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization
เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization
เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization
เปิดตัวอย่างอลังการ กับงาน “Thailand International Dog Show 2026” Impact ควง Kaniva พลิกโฉมสู่ Dog Community Festival ระดับโลก รับเทรนด์ Pet Humanization
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