ประกาศ สำนักพระราชวัง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศส ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูว์แอล มาครง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส อันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
วันที่ 25 มิ.ย.69 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙ ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ(State Visit) วาระที่ ๓ ของพระมหากษัตริย์ไทย
ครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช๒๔๔๐ และครั้งที่ ๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อพุทธศักราช๒๕๐๓ สำหรับครั้งที่ ๓ นี้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ ๓๔๐ ปี นับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช ๒๒๒๘ และในโอกาสครบรอบ ๑๗๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส อันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับ และฝ่ายไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย
ในวันที่สอง จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ อนุสรณ์สถาน โอแตล เด แซ็งวาลิด กรุงปารีส โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส และภริยา รอเฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสร็จสิ้นพิธี จะทรงพบกับประธานาธิบดี ฯและภริยา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และในช่วงค่ำ ประธานาธิบดี ฯ และภริยา จะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
ในวันที่สาม จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ประตูชัย เพื่อรำลึกถึงทหารนิรนาม จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส โดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีส ถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิด “ปารีสแห่งความยั่งยืน” เสร็จแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่ง และทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซน ในช่วงบ่าย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ“ราชพัสตราสู่สากล” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง กรุงปารีส ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในวันสุดท้าย จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูส เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัส ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบิน รุ่น เอ๓๕๐ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบิน และทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๘๘๘๖ ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๖๙ เวลา ๑ นาฬิกา และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ ทีจี ๘๘๘๗ ถึงท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙
สำนักพระราชวัง