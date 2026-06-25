7 จังหวัดริมโขงจับมือเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว "3 ธรรม" บูสต์เศรษฐกิจฐานรากสู่ Global Destination

7 จังหวัดริมแม่น้ำโขงผนึกกำลังครั้งใหญ่ เปิดตัวโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ "3 ธรรม" (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) มุ่งยกระดับศักยภาพลุ่มน้ำโขงจากเลยถึงอุบลราชธานี ขานรับเทรนด์โลกด้วยไฮไลต์การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (สายมู) ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น (Gastronomy) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน พร้อมปักหมุดหมุดหมายใหม่ ดันสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 7 จังหวัดริมแม่น้ำโช จัดงานแถลงข่าวเสวนาความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยว ริมแม่น้ำโขง บนฐานของอัตลักษณ์ 3 ธรรม ริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยและเปิดตัวโครงการภายใต้ความร่วมมือ สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว มุ่งยกระดับและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 7 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี บนฐานของอัตลักษณ์ 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Destination)
ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพ์พนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยถึงความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (สายมู) การท่องเที่ยวสายธรรมชาติ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomic Tourism) "ลุ่มแม่น้ำโขงคือสายเลือดใหญ่ที่ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวิต แต่ยังเต็มไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้ การเชื่อมโยงทั้ง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เข้าด้วยกัน จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน และทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ในโลก"
โดยนายวรวิทย์ พิมพ์พนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าไฮไลต์สำคัญ ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดริมน้ำโขง: ทั้ง 7 จังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีความโดยเด่น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมชีวิตริมแม่น้ำโขง เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาริมแม่น้ำโขง เส้นทางท่องเที่ยวตสายอาหารถิ่นริมโขงที่หายไป เส้นทางท่องเที่ยวสายธรรมชาติแห่งริมแม่น้ำโขง จากความหลากหลายของเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
นางสาวนงนุช สีทาน้อย กล่าวว่าตามแผนบูรณาการความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ทั้ง 7 จังหวัด ภายใต้ อัฒลักษณ์ 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ได้มีการสำรวจ จัดทำข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของฝาก ของที่ระลึก จุดเช็คอิน ในแต่ละจังหวัด ริมแม่น้ำโขง จัดทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้กับภาคบริการท่องเที่ยวสามารถนำไปประชาสัมพันธ์และนำไปให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการท่องเที่ยวได้ทั้ง 7 จังหวัด
นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดริมแม่น้ำโขงทั้ง 7 จังหวัด ได้บอกเล่าถึงจุดเด่นการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส ประสบการณ์การตรงได้มากที่สุด