﻿กกล.สุรนารี จัดกำลังใหม่รับมือเขมร ตั้ง ฉก.4 คุมช่องบก-ช่องอานม้า-เนิน 469-ชายแดนน้ำยืนอุบลฯ

กกล.สุรนารี จัดกำลังใหม่รับมือกัมพูชา แบ่ง ฉก. 1 ตั้งเป็น ฉก.4 คุมช่องบก-ช่องอานม้า-เนิน 469-ชายแดนน้ำยืนอุบลฯ “บิ๊กดุลย์” เตรียมลงพื้นที่เช็คคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานป้องกันประเทศ เยี่ยม 3 กองกำลังอีสาน-ตะวันออก
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พันเอกหญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำในเรื่องของความมั่นคงชายแดนเพื่อเสริมความพร้อมรบในการปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยย้ำการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวคิด joint all domain operation บูรณาการการทำงานทุกมิติทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ไซเบอร์ ตักรวมถึงการใช้ความร่วมมือการทูตเชิงรุก
ส่วนการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยมีพลโท วรพจน์ แก้วพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามแนวคิด น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์ ครอบคลุมทั้ง 8 กองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศ โดยห้วงเวลา 15 ถึง 17 มิ.ย. ได้ลงพื้นที่ 14 ที่หมายซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่โดยปรับเปลี่ยนจากเดิม 3 ฉก . ( หน่วยเพาะกิจ) เป็น 4 ฉก.
ฉก.1
จังหวัดศรีสะเกษ (ตอนเหนือ)ได้แก่
ซำแต, ภูมะเขือ, ห้วยตามาเรีย, พลาญหินแปดก้อน, พื้นที่โดยรอบกันทรลักษ์
ฉก.2
จังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 ผ่านพื้นที่ช่องจอม–ปราสาทตาเมือน จนสุดเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ฉก.3
จังหวัดศรีสะเกษ (ตอนใต้)ตั้งแต่ช่องทับอู จนถึงหลักเขตที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนหาญ–ภูสิงห์
ฉก.4 ( แบ่งมาจาก ฉก.1 เดิม )
จังหวัดอุบลราชธานี ช่องบก, ช่องอานม้า,เนิน 469, และพื้นที่แนวชายแดนอำเภอน้ำยืน
โดยในแต่ละจุดของกองกำลังสุรนารีได้เสนอความต้องการต่างๆ ซึ่งหลายส่วนได้มีการอนุมัติงบฯและดำเนินการไปแล้ว ในเรื่องของน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์ ในส่วนที่ไม่ใช่ที่ทหารได้มีการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด
หลังจากนี้เมื่อคณะทำงานได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็จะลงพื้นที่ใน 3 กองกำลัง โดยวันที่4 กค. พื้นที่กองกำลังบูรพา และ กองกำลัง จันทบุรี- ตราด และวันที่ 5 กค.กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เกิดความพร้อม อย่างเร็วที่สุด
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกระทรวงกลาโหม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมสภากลาโหม ได้มีการกล่าวถึงกลไกศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ศบค.ชด.) รับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยได้กำชับการทำงานเพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ ติดตามสถานการณ์ชายแดนทุกด้าน ทั้งปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การบูรณาการหน่วยงานต่างๆ จึงสำคัญยิ่งมาก ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
พร้อมย้ำถึงการบูรณาการสื่อสารของทีมโฆษกกลาโหม-เหล่าทัพ ในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ในหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เป็นการทำงานด้านการสื่อสารแบบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเอกภาพการสื่อสารด้านความมั่นคงและกำกับการใช้สื่ออนไลน์ของกำลังพลให้เหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ