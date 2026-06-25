“เดอะมีน อดีต OHANA” เคลื่อนไหว! โพสต์วอนขอโอกาสทำงาน หลังโดนแบนถาวรจนไร้งานโซเชียล

เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA โพสต์ยอมรับผิดคดีลักทรัพย์นายจ้าง เผยตอนนี้ชีวิตไร้งานในโซเชียลถาวร หลังโดนปิดช่องทางทำกินจนหมด ต้องหันไปยึดอาชีพสุจริต ขายส้มตำ ไก่ย่าง และรับงานทั่วไปเพื่อประทังชีวิต เจ้าตัวลั่นยอมรับผลของการกระทำ วอนขอโอกาสทำงานสู้ชีวิตใหม่
หลังจาก “อาร์ม OHANA” ยูทูบช่องดังนำทีมเพื่อนๆ เดินทางไปขึ้นศาล ฟังคำพิพากษาคดีอดีตสมาชิก “เดอะมีน” ลักทรัพย์นายจ้าง จำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาล พร้อมรับโทษตามกฎหมาย
ล่าสุด วันนี้ (25 มิ.ย.) เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโอกาสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “ตอนนี้ผมไม่มีงานในโซเชียลเลยครับ แบรนด์เสื้อผ้าก็ขายไม่ได้ และไม่สามารถไลฟ์ขายของได้เหมือนเดิมเพราะโดนปิดตะกร้าถาวรครับ มอเตอร์ไซค์ฮาเลย์ทั้งหมดหรือของมีค่าต่างๆขายตั้งแต่ช่วงเกิดเรื่องแรกๆแล้วครับ เงินจ่ายที่ศาลไปแล้วครับ
และตั้งแต่เกิดเรื่อง ผมพยายามทำงานทุกอย่างที่สุจริต ทั้งขายอาหารผ่านแอป รับทำข้าวกล่อง ขายไก่ย่าง ส้มตำ และรับงานทั่วไป ผมไม่ได้อยู่เฉย ๆ ที่ลงรูปหรือคลิปในโซเชียลก็เป็นรายได้อย่างนึง ไม่ได้ตีมึนไปวันๆจริงๆครับ
ตัวผมรู้ดีว่าความผิดที่เคยทำส่งผลกระทบต่อหลายคน และผมยอมรับผลของการกระทำ ที่ผ่านมาไม่ได้โพสต์เล่าเรื่องชีวิต เพราะกลัวว่าจะถูกโจมตีในทิศทางต่างๆครับ
แต่ถ้าหากวันนี้ลูกค้าท่านใดยังพร้อมให้โอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานรีวิว งานถ่ายคอนเทนต์ งานโซเชียลมีเดีย หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในสื่อโซเชียลต่างๆ ผมยินดีทำเต็มที่ทุกงานครับ
ติดต่องานทาง inbox ได้ทุกช่องทางเลยครับ
ขอบคุณครับ”