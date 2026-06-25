“อ.ปานเทพ-ทนายปุย” เลื่อนนัดพา “มี่-เตอร์” เข้าชี้แจงดีเอสไอปม “ตั้ม” ใส่ความฮั้วประมูล เป็นศุกร์ที่ 3 ก.ค.

ตามที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้(24 มิ.ย.) แจ้งว่า ตนเองพร้อมด้วย น.ส.อัจฉรา แสงขาว หรือทนายปุย จะพานายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ "ปีเตอร์" และ นางพจมาน บัวลาศ หรือ "มี่" สองสามีภรรยา พยานปากสำคัญในคดีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ฉ้อโกงนางสาวจตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย เข้าชี้แจงต่อดีเอสไอ หลังทนายตั้มใส่ความว่าฮั้วประมูลโครงการภาครัฐ ในวันศุกร์ 26 มิ.ย.2569 ในเวลา 11.00 น. นั้น
ล่าสุดนายปานเทพ ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก เลื่อนนัดหมายการพา “มี่” และ “ปีเตอร์” เข้าชี้แจงดีเอสไอ เป็นวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2569 เวลา 11.00 น.
ทั้งนี้ “มี่” และ “ปีเตอร์” ถือเป็นพยานปากสำคัญที่นำไปสู่คำพิพากษาของศาลจำคุกทนายตั้ม 5 ปี 12 เดือน และให้ชดใช้เงินคืนนเจ๊อ้อย 72 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ก่อนที่ทนายตั้มได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่อว่ากำลังพยายามข่มขู่และทำลายพยานของฝ่ายเจ๊อ้อย และทำให้นายปานเทพและทนายปุยได้ยื่นคำร้องขอถอนประกันทนายตั้มเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา