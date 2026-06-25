"สุชาติ" ฟ้อง "อิงฟ้า" กล่าวหา "กินป่าทับลาน" - "ณวัฒน์" เดือดพร้อมสู้จนหมดตัว

"สุชาติ" ส่งทนายฟ้อง "อิงฟ้า" กล่าวหา "กินป่าทับลาน" ด้าน "บอสณวัฒน์" ประกาศลั่นพร้อมสู้จนหมดตัว ให้รู้ใครจะอยู่ใครจะไป
วันที่ 25 มิ.ย. 2569 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อ อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดงชื่อดัง และ นายมรรค จันเหลือง นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รวมถึงผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่ง หลังมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ "กินป่าทับลาน" ทำให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง จึงมอบให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมาย
ด้าน นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้เคลื่อนไหวผ่านสตอรีอินสตาแกรมอย่างดุเดือด ระบุข้อความว่า
"ถ้าคุณสุชาติ ชมกลิ่น จะฟ้อง อิงฟ้า วราหะ จริง ผมพร้อมสู้จนหมดตัว ให้รู้กันไปว่าใครจะอยู่ใครจะไป"
เเละ "คนอย่างมรึ- สงสัยต้องเจอคนจริงสักครั้งห้ามเปลี่ยนใจ รีบๆ ฟ้องจะได้ลากกันไปกลางทับลาน"